Strings Plus Orchestra – Show „Imagine“

Abschlusskonzert des jungen Ensembles des Gymnasiums Petrinum Brilon

brilon-totallokal: Zu seiner Show „Imagine“ mit zauberhaften Arrangements voller Music, Liebe, Tanz und Magie lädt das Strings Plus Orchestra am Mittwoch, den 5. Juni, um 19:00 Uhr ein.

In der Aula des Gymnasiums Petrinum (Brilon, Zur Jakobuslinde 21) verzaubern das Strings Plus Orchestra sowie einige Solisten ihre Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm aus modernen Musikarrangements von Poptiteln, Film- und Musicalsongs sowie Evergreens. Das junge Ensemble musiziert unter der Leitung von Frau Urban in unterschiedlichen Besetzungen zusammen mit eingeladenen Gastmusikerinnen. Dabei gibt es nicht nur etwas zum Hören, sondern auch etwas zum Sehen: Denn als special guests sind unter anderem Ballerinen vom TuS Bellecke dabei, die einzelne Musikstücke tänzerisch untermalen. Nach wochen- und monatelangen Proben fiebern die kleinen und großen Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitwirkenden dem Auftritt entgegen und freuen sich auf zahlreiche Gäste. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr.

Quelle: Helena Urban (Musikfachschaft, Petrinum)

