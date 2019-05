Freundes- und Förderverein für das Josefsheim Bigge mit verändertem Vorstand

Mitgliederversammlung des Freundes- und Förderverein für das Josefsheim Bigge e.V. statt. Auf dem Tagesordnungsplan stand u.a. die Neuwahl des Vorstandes.

brilon-totallokal Bigge: Pünktlich um 19:00 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende, Dr. Andreas Perniok, die Versammlung im Josef-Prior-Saal des Josefsheims. Nach dem Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung und dem Kassenbericht gab es einen Rückblick auf das Jahr 2018. Der Förderverein unterstützte in dieser Zeit verschiedene Projekte des Josefsheims durch Spenden, darunter die Kunsttherapie, das Rollstuhl-Geschicklichkeitsturnier, die Theater-Gruppe und das Projekt „Kompetent Mobil“. Für das Jahr 2019 wurden die Unterstützung und Förderung weiterer Projekte zugesagt.

Zudem wurde bereits ein Termin angekündigt: Am 13. Juni wird es in Zusammenarbeit mit der Angehörigenvertretung und einem Fachanwalt eine Veranstaltung zum Thema der testamentarischen Absicherung behinderter Kinder geben. Am 19. Juni folgt dann eine zweite Veranstaltung, in der Betroffene eine individuelle Beratung durch den Fachanwalt bekommen und ihm ihre Fragen stellen können.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Neuwahl des Vorstandes. Dr. Andreas Perniok als 1. Vorsitzender, Walter Hoffmann als 2. Vorsitzender sowie Christian Pape als Kassenwart stellten sich wieder zur Wahl und wurden jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Schriftführerin Anja Tillmann-Gierse stellte sich auf persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Für sie wurde Sonnhild Fischer ebenfalls einstimmig neu in das Amt gewählt.

Johanna Mund von der Bürgerhilfe Olsberg stellte zum Abschluss der Mitgliederversammlung das Projekt der Bürgerhilfe vor. Das Ganze sei seit dem praktischen Start im März sehr gut angelaufen. Weitere Hilfesuchende und Ehrenamtliche könnten sich jederzeit unter www.buergerhilfe-olsberg.de informieren und direkt bei ihr melden.

Bild (v.l.n.r.): Peter Raeggel (Beirat des Fördervereins), Anja Tillmann-Gierse, Dr. Andreas Perniok, Christian Pape, Sonnhild Fischer und Walter Hoffmann. (Foto: Josefsheim / Andreas Kemper)

Quelle: Walter Hoffmann – 2. Vorsitzender

