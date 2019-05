POL-HSK: Straßenraub

Brilon-Totallokal: Am Samstag, 14:05 Uhr, wurde ein 19-jähriger Mann aus Brilon an seinem Erdbeerverkaufsstand in der Keffelker Straße überfallen

brilon-totallokal: Ein bislang unbekannter männlicher Täter bedrohte den Geschädigten unter Vorhalt einer Pfefferspraydose und entnahm aus der Registrierkasse Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Nehdener Weg. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm bis 180 cm groß, dunkelblondes kurzes Haar, bekleidet mit einem braunen Kapuzenpulli. Der Kopf war bei Tatbegehung unbedeckt. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei werden erbeten. (PK)

Quelle: Polizei HSK

