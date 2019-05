Spektakuläres Fahrgefühl mit dem neuen HerrlohBlitz

Skiliftkarussell Winterberg um eine Sommerattraktion reicher

brilon-totallokal: Winterberg. Mit einer neuen Sommerrodelbahn ist das Skiliftkarussell Winterberg in die Sommersaison gestartet: Nur Fliegen ist schöner als eine Fahrt mit dem HerrlohBlitz. Adrenalin pur, wenn’s 600 Meter durch acht Kurven talwärts geht.

Bereits seit vorigem Jahr ist im Skiliftkarussell der SchanzenWirbel in Betrieb, eine 700 Meter lange Allwetterbahn mit Kurven und einem Kreisel. In Sachen „spektakuläres Erlebnis“ setzt der neue HerrlohBlitz einen drauf, denn wenn Freizeitpiloten haarscharf über grünen Wiesen auf einer Schiene talwärts flitzen, ist das Fahrgefühl noch intensiver. Dank enger Radien liegen sie stark in den Kurven, lassen sich den Wind um die Ohren sausen und spüren hautnah Fliehkraft und Geschwindigkeit.

Mit den zwei neuen Bahnen am Herrloh und der bekannten Sommerrodelbahn auf der Winterberger Kappe hat das Skiliftkarussell Winterberg nun eine attraktive Auswahl für Rodelfans. Vertreten sind dort jetzt alle Bahn-Haupttypen, die es weltweit gibt, von der Wannenbahn über den Coaster bis hin zur Einrohr-Bahn. Gäste sämtlicher Altersgruppen haben ihren Spaß daran.

Doch das ist nicht alles. Pünktlich zu den Sommerferien soll noch eine Zip-Line hinzukommen. Die Planungen laufen zurzeit. Wann Eröffnung sein wird, steht noch nicht fest. Wagemutige erleben dann gut gesichert an Stahlseilen den „freien Flug“. Mit drei Sommer-Freizeitattraktionen hat sich an der St. Georgschanze neben dem Erlebnisberg Kappe ein weiteres attraktives Angebotszentrum entwickelt.

Mit SchanzenWirbel und HerrlohBlitz dürfen Kinder ab drei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen fahre. Kids ab acht Jahren dürfen alleine fahren. Geöffnet ist der HerrlohBlitz bei gutem Wetter. Der SchanzenWirbel hat fast das ganze Jahr lang offen.

Quelle: Susanne Schulten / Skiliftkarussell Winterberg

