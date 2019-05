25 Jahre Erfolgsgeschichte Roman-Herzog-Schule

Brilon-Totallokal: Jubiläumsfest mit buntem Programm & Herausforderungen in der Zukunft

brilon-totallokal: Das war ein großer Tag für die Roman-Herzog-Schule am Mühlenweg. Die Schule blickte am Samstag mit einem tollen Jubiläumsfest auf 25 erfolgreiche Jahre ihrer Schulgeschichte zurück. Aber auch die Herausforderungen für die Zukunft wurden thematisiert. Zahlreiche ehemalige Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie geladene Gäste aus der Politik folgten der Einladung und hatten teilweise mehrere 100 Kilometer auf sich genommen.

Nach 25 Jahren steiler Erfolgsgeschichte nahm Schulleiter Klaus Mülder die zahlreichen Gäste in seiner Ansprache mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Mit 21 Schülerinnen und Schülern, drei Lehrkräften und drei Klassenräumen startete die Roman-Herzog-Schule am 1. Februar 1994 in Antfeld. Im Sommer 1994 kamen die ersten Schüler der Sekundarstufe hinzu. „Da wir aber nur drei Klassenräume zur Verfügung hatten, begannen wir mit der Einführung des so genannten `Pädagogik-Tourismus`. D. h. der Schulträger (Anmerkung: der Hochsauerlandkreis) stellte uns je nach Bedarf Kleinbusse zur Verfügung und die einzelnen Klassen fuhren z. B. zum Unterricht in die Hauptschule nach Brilon, zum Hauswirtschaftsunterricht in die Hauptschule nach Olsberg oder zum PC-Unterricht in die damalige Christophorus-Schule nach Brilon“, berichtete Mülder.

„Pädagogik Tourismus“

Im Oktober 1999 konnten die inzwischen 96 Schülerinnen und Schüler sowie 16 Lehrpersonen das nagelneue und großzügig errichtete Gebäude am Mühlenweg beziehen. Doch auch das wurde im Laufe der Jahre zu klein, so dass mancher Unterricht in Containern stattfand. Auch ein Anbau war mit der Zeit dem Zulauf der Schülerinnen und Schüler nicht gewachsen. So nutzt die Schule, unter deren Dach sich eine Grundschule, eine Hauptschule und eine Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung befindet, aktuell für die 252 Schülerinnen und Schüler, 51 Lehrkräfte, 15 Honorarkräfte, 17 Integrationskräfte und drei Schulsozialarbeiterinnen, eine Heilpädagogin und eine Pflegekraft externe Räumlichkeiten beim Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, die frei gewordene Grundschule in Altenbüren, einen Klassenraum in der Georg-Friedrich-Daumer-Schule sowie den Versammlungsraum der Kreissporthalle. Und auch zwei der Container sind nach wie vor permanent belegt.

Räumliche und personelle Herausforderungen

„25 Jahre Herausforderungen sind nicht kleiner geworden“, weiß Landrat Dr. Karl Schneider, der die Vielfalt der schulischen Angebote für die Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf, den beeindruckenden Kurs der Schule sowie das herausragende Engagement des Personals hoch schätzt. Der Landrat ging aber auch auf die aktuellen Schwierigkeiten ein: „Im HSK fehlen zurzeit an allen Förderschulen statistisch 7,5 Sonderpädagogen und die Situation wird sich leider noch verschärfen.“ Diesbezüglich hofft er auf die nötige Unterstützung aus dem NRW-Schulministerium. Diese könnte z. B. so aussehen, dass auch in Förderschulen sogenannte „Multiprofessionelle Teams“ eingesetzt werden dürfen, d. h. Lehrpersonal, welches vergleichbare Qualifikationen anstelle eines pädagogischen Hochschulabschlusses aufweist – sogenannte Quereinsteiger. „Wir setzen uns für gute Rahmenbedingungen ein mit dem Ziel, neue Lehrer einzustellen“, beschrieb Dr. Schneider die Aktivitäten des HSK. Doch auch wenn Räumlichkeiten und Lehrpersonal bei wachsenden Schülerzahlen knapp sind: „Die Roman-Herzog-Schule ist eine feste Größe im Bildungsangebot der Region. Wir dürfen nicht nur den Mangel sehen“, zog der Landrat Bilanz. „Denn von der Schule geht ein starkes Wir-Gefühl aus. Hier werden Potentiale bei jungen Leuten geweckt.“ Oder wie es Schulamtsdirektorin Martina Nolte so schön sagte: „Kinder sind das Karussell des Lebens, denn ohne sie bewegt sich nichts.“

Während und nach den Eröffnungsreden begeisterten die Schülerinnen und Schüler das Publikum mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm aus Musik- und Tanzeinlagen, Magie und Theater. Im Anschluss erfolgte die offizielle Eröffnung des neu gestalteten Schulhofes und die Gäste konnten sich im Schulgebäude in den einzelnen Fachräumen umsehen sowie die beiden Therapiehunde „Milo“ und „Frida“ von Eveline Haase kennen lernen.

Über das sonnige Wetter freute sich nicht zuletzt die Briloner Punk‘nRoll Band „RustiKarl“, die am Nachmittag auf dem Schulhof für Stimmung sorgte.

Drei Fragen an Schulleiter Klaus Mülder:

Trotz Inklusion verzeichnet Ihre Schule wachsende Schülerzahlen. Wie kommt das und kann die Schule noch weiteres Wachstum verkraften?

„Unser Einzugsgebiet umfasst den Altkreis Brilon und die Gemeinde Bestwig, also einen Radius von rund 40 Kilometern. Im Schulbezirk befinden sich insgesamt 360 Plätze der stationären Jugendhilfe. Davon sind 107 Schülerinnen und Schüler hier an der Schule. Die Jugendhilfeeinrichtungen werben mit dem Schulstandort Brilon. Da wir eine öffentliche Schule sind, gibt es bei uns keinen Aufnahmestopp.“

Was macht den Schulstandort Brilon so herausragend, dass Jugendhilfeeinrichtungen damit werben?

„In keiner anderen Stadt gibt es so viele qualitativ hochwertige Schulformen und eine so umfassende Schullandschaft wie in Brilon. Hier gibt es vier Förderschulen. 70 % der Anfragen kommen für unsere Schule.“

Wie sieht die aktuelle Versorgung mit Lehrern an Ihrer Schule aus und welche personellen Herausforderungen sehen Sie?

„Für räumliche, sächliche und finanzielle Maßnahmen ist der Kreis zuständig, für personelle Maßnahmen das NRW-Ministerium. Aktuell haben wir eine Unterbesetzung von sieben Lehrkräften. Im Sommer voraussichtlich zwölf. Nicht zuletzt, weil viele Förderschulen schließen mussten und es in Folge dementsprechend weniger Studierende für diesen Beruf gibt. Es fehlen Sonderpädagogen. Wir hoffen, dass wir künftig ebenfalls multiprofessionelle Teams bilden können, sprich, Seiteneinsteiger einstellen können. Derzeit ist das nur an weiterführenden Schulen möglich.“

Quelle: Silke Nieder

