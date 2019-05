Bilder: Fußball- und Familientag der Big Six erneut ein voller Erfolg

Brilon-Totallokal: (Hier zu den Bildern) Über 2.500 Menschen pilgerten am Samstag ins Stadion an der Jakobuslinde

brilon-totallokal: Bei der Siegerehrung strahlten sie mit der Waldfee und den Pokalen um die Wette, die Veranstalter des Big Six Fußball- und Familientages. Auch in diesem Jahr haben sie alles richtig gemacht und zahlreiche Menschen aus nah und fern ins Stadion an der Jakobuslinde gelockt. Genauso zufrieden waren auch die Spieler und Fans des neuen Siegers, der Firma BMS Industriebau, die sich nach 2017 zum zweiten Mal den Siegerpokal sichern konnten.

Im Finale schlug man die Mannschaft der Firma Egger, allerdings erst im Neumeterschießen. Nach regulärer Spielzeit stand es 0:0. Den dritten Platz sicherte sich ebenfalls im Neunmeterschießen die Mannschaft der Firma Getron, die gegen Centrotherm das glücklichere Ende für sich hatte. Wer in dieser Auflistung den Seriensieger Oventrop vermisst, hat nicht falsch gelesen. Stark ersatzgeschwächt musste man sich in diesem Jahr im Viertelfinale Centrotherm geschlagen geben. Schirmherr Bürgermeister Dr. Bartsch dankte bei der Siegerehrung allen Beteiligten, den Schiedsrichtern, dem SV Brilon, der Sparkasse, der BWT und natürlich den Unternehmen der Unternehmensinitiative Big Six Brilon.

Das Engagement, dass alle Beteiligten gemeinsam zeigten, sei vorbildlich und gut für Brilon. Neben dem sportlichen Wettkampf wurde noch ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Schon früh bildeten sich lange Schlangen an den zahlreichen Kinderattraktionen. Egal ob an den Klassikern wie Bullriding oder Bungee-Trampolin oder dem neuen Ninja-Warrior, ein wenig Geduld war von den jungen Besuchern gefordert. Doch damit nicht genug, am Abend beim Public Viewing des DFB-Pokalfinals waren noch über 250 Besucher vor Ort. „Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot mit dem Fußball- und Familientag so gut angenommen wird. Es war ein schöner Tag, der mit Sicherheit auch im kommenden Jahr wiederholt wird.“, so Wirtschaftsförderer Oliver Dülme stellvertretend für alle Organisatoren.

BU.: Die Siegermannschaft von BMS Industriebau mit den Organisatoren nach der Siegerehrung

Quelle: BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

