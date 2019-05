Peter Liese: CDU muss jungen Menschen besser zuhören und sie ernst nehmen

Brilon-Totallokal: Verluste im HSK liegen im Trend / Freude darüber, dass AFD schlechter als bei der Bundestagswahl abschneidet / EVP stärkste Kraft / Manfred Weber muss pro-europäische Koalition in Europa anführen

brilon-totallokal: Der heimische CDU Europaabgeordnete Dr. Peter Liese, der auch umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion in Brüssel ist, sagte, dass die CDU nach dem Ergebnis der Europawahl Konsequenzen ziehen müsse „Wir müssen jungen Menschen besser zuhören, ihre Anliegen ernst nehmen und besser mit ihnen kommunizieren. Das heißt nicht nur ihnen unsere Meinung erklären, sondern auch ihre Meinung besser aufnehmen. Die Verluste der CDU im Hochsauerlandkreis liegen im Trend und das obwohl ich mit Jan Ovelgönne zum ersten Mal seit über 20 Jahren einen grünen Gegenkandidaten hatte, der aus der Region stammt und der auch aktiv Wahlkampf gemacht hat. Ein Trost ist, dass das Ergebnis der CDU im Hochsauerlandkreis mit 41,6 etwa gleich stark ist wie Ergebnis bei der Bundestagswahl im Vergleich zum deutlich schlechteren Bundestrend“ (Bundestagswahl 32,9 % Zweitstimmen, Europawahl etwa 28 %.).

Peter Liese freut sich insgesamt über die hohe Wahlbeteiligung und das schlechte Abschneiden der AfD (schlechter als bei der Bundestagwahl) und sagte, dass die Christdemokraten in Europa selbstverständlich den Anspruch erheben, mit Manfred Weber den nächsten Kommissionspräsidenten zu stellen. „Manfred Weber hat in Bayern ein ordentliches Ergebnis erzielt, die EVP liegt europaweit vorne. Es ist ein Gebot der Demokratie, dass der Spitzenkandidat der größten Parteienfamilie auch Kommissionspräsident wird. Dazu wollen wir ein Bündnis aller pro-europäischen Kräfte im Europäischen Parlament“, so Liese abschließend.

Quelle: Jan Praest

