Rixener Schützen feiern Jubiläum

brilon-totallokal: Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Rixen lädt zum großen Jubiläumsschützenfest ein. Dieses Jubiläum wird von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, gefeiert. Für das amtierende Königspaar Felix Brandenburg und Silke Schröder sowie für das Kaiserpaar Sven und Sabine Merner suchen die Schützen an der Vogelstange die Nachfolger.

Start ist am Freitag um 17:00 Uhr mit dem Empfang der ehemaligen Könige. Um 17:30 Uhr steht der erste Höhepunkt für das Wochenende an: Das Kaiserschießen! Im Anschluss an das Kaiserschießen feiern die Rixener Schützen in der Halle den Festakt mit Gästen aus Nah und Fern. Zu Ehren des neuen Kaisers findet um 21:00 Uhr der Große Zapfenstreich statt, zu dem auch alle Vereine aus dem Stadtschützenverband Brilon eingeladen sind. Der große Zapfenstreich wird von der Blasmusik aus Atteln und dem Tambourcorps Unitas Scharfenberg ausgeführt.

Am Samstag um 16.00 Uhr findet der Festumzug statt, an dem die Freunde von der Bürgerschützengilde Recklinghausen Hillerheide mit Königspaar als Gastverein teilnehmen werden. Nach dem Abholen des amtierenden Königspaares und der Kranzniederlegung am Ehrenmal folgen in der Halle Ehrungen für langjährige Mitglieder. Besondere Ehre gilt natürlich den Jubelkönigspaaren. 1994 regierten Frank Hillebrand (+) und Inge Schilling die Schützen in Rixen. Vierzigjähriges Jubiläum feiern Heinz und Marita Hillebrand,die 1979den Schützenthron bestiegen. Die BIG BAND der Attelner Musik wird am Abend – wie in den vergangenen Jahren – für super Stimmung und zum guten Gelingen des Festes beitragen. Außerdem öffnet um 20:00 Uhr die Cocktail-Bar, mit hausgemachten Cocktails und Longdrinks wird bestimmt für jedermann etwas geboten.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Festhochamt im Festzelt, wie immer begleitet vom Gesangverein Concordia Scharfenberg. Gegen 11.00 Uhr beginnt dann das Vogelschießen mit anschließender Königsproklamation. Um 14:30 Uhr findet der große Festzug mit Kaiserpaar und einigen Gastvereinen aus der Nachbarschaft statt. Der Festzug wird zusätzlich von der Musikkapelle aus Altenbüren und dem Tambourcorps „Ehemalige“ Scharfenberg begleitet.

Im Anschluss lädt die St. Hubertus Schützenbruderschaft zum gemütlichen Beisammensein in Festzelt und Schützenhalle ein.

