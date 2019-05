Sportfest in Madfeld

Brilon-Totallokal: Der TuS Madfeld lädt auch dieses Jahr wieder an Pfingsten, dem Wochenende vom 8. bis 9. Juni 2019, herzlich zu seinem alljährlichen Sportfest ein

brilon-totallokal: Das Fest beginnt dieses Jahr am Samstag um 14 Uhr mit dem allseits beliebten Hobby-Kicker-Turnier für Jedermann. Das Endspiel wird gegen 19 Uhr erwartet. Der Abend endet mit der Soccer-Party im linken Hallenschiff, wo DJ Robin bei freiem Eintritt und günstigen, kühlen Getränken für Stimmung sorgen wird.

Der Sonntag beginnt um 10:30 Uhr mit dem Hochamt und einem anschließenden Festumzug gegen 11:30 Uhr mit Kranzniederlegung am Ehrenmal. Am Festumzug nehmen neben den Mitgliedern des Sportvereins, auch der Vorstand des Schützenvereins und der Musikverein teil. Dieser begleitet ab 12 Uhr den Frühschoppen am Sportplatz. Dieser wird von den Mitgliederehrungen und Jugendspielen der E- und F-Jugend begleitet.

Um13:30 Uhr startet das traditionelle Pfingstturnier mit den Teams von Blau Weiß Köln, SV Estria (NED), SG Hoppecketa l/ Padberg, SG Thülen / Rösenbeck / Nehden und dem Gastgeber TuS Madfeld. Das Einlagespiel bestreitet unsere A-Jugend.

Ab14:30 veranstaltet die Breitensport-Abteilung eine Sport- und Spiele-Nachmittag in der Turnhalle.

Außerdem steht eine Springburg bereit und es gibt eine lustige Schminkaktion für die Kinder.

Um 19:30 Uhr beginnt die große Pfingstparty in der Madfelder Schützenhalle mit anschließender Pokalübergabe. Dabei kann mit der Partyband „Loud Neighbours“ aus Bad Wünnenberg ausgiebig gefeiert werden.

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt.

