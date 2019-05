1000 Teilnehmer bei dem Dressur- und Springturnier Brilon

Brilon-Totallokal: Erstmalig beide Turnierarten hintereinander bei einer Veranstaltung

brilon-totallokal: Der Reit- und Fahrverein Brilon und Umgebung e. V. führte in diesem Jahr erstmalig beide Turniere in einer kombinierten Veranstaltung durch. Die Dressurprüfungen wurden am 17.; 18. und 19. Mai in den Klassen A; A**; L; M* und S durchgeführt. Das Springturnier wurde am 24; 25. und 26. Mai durchgeführt. Auch hier waren die Klassen bis hin zur Klasse S zu leisten.

Der Reit- und Fahrverein „schwimmt gegen den Strom“

Soweit man bei einem Reit- und Fahrverein von schwimmen reden kann, bezieht sich dieses nicht auf eine neu einzuführende Prüfung für Pferd und Reiter/in, sondern auf die Tatsache dass bundesweit die Turnierveranstaltungen in der Größenordnung von ca. 30 Prozent Rückläufig sind. Lediglich in Brilon ist das Interesse an der Reiterei weiter steigend, was sich sowohl im Verein als auch bei den Turnieren zeigt. Hinzu kommt das in unmittelbarer Nachbarschaft, und zwar in Marsberg und Olsberg keine Turniere mehr veranstaltet werden. Die Resonanz auf die Turnierveranstaltungen ist erfreulich. Das Einzugsgebiet deckt den Raum bis zum Münsterland, Ostwestfalen und den Raum Nordhessen und vereinzelt Teilnehmer aus dem mittleren Ruhrgebiet ab. Anreisen von bis zu 80/90 km Distanz sind nicht unüblich.

In seiner Begrüßung erinnerte Eckhard Lohmann den Bürgermeister und die Anwesenden an dessen erste Dienststunde im Amt. Als Dr. Bartsch seinen Dienst 2014 antrat, war seine erste Aufgabe als Bürgermeister „hoch zu Ross“ die Schnade zu reiten. Ein besonderer Dank des Vereinsvorsitzenden ging an die Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchführbar währe. Eine Neuerung der besonderen Art war die Verpflichtung von Michael Bolte als Turniersprecher am Mikrofon. Barbara Witthaut und Rabea Keseberg hatten den Sprecher während einer Teilnahme bei einem auswärtigen Turnier erlebt und fanden seine sonore Stimme einprägsam sowie die ruhige, nicht hektische Sprechweise gut. Sie schlugen ihn dem Vorstand als Sprecher für die diesjährige Veranstaltung vor und hatten Erfolg mit ihrem Vorschlag. Eckhard Lohmann konnte berichten, dass Michael Bolte der diesjährige Sprecher beim Hamburger Derby sein wird.

Eine besondere Freude war es Eckhard Lohmann Barbara Witthaut für 25-jährige Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Brilon und Umgebung e. V. die Treuenadel des Pferdesportverbandes Westfalen e. V., Münster ans Revers zu heften und die entsprechende Urkunde ihr zu überreichen.

BU.: Bei sonnig/bewölktem Wetter und leichtem Wind konnten Pferde, Reiterinnen und Reiter ihre Prüfungen beim Briloner Springturnier vor leider spärlicher Kulisse durchführen.

Bild: Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Brilon und Umgebung e. V. Eckhard Lohmann mit den Politikern Matthias Kerkhoff MdL und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch bei der Siegerehrung Springprüfung Kl. A* und Mannschaftswertung Kl. A**. Eingerahmt von den Gestütsinhabern Bernhard Witthaut und Josef Volbracht und den Sponsoren

Quelle: Peter Kasper

