Das Schulhundprojekt wird großzügig von der Fa. Städtereinigung Stratmann unterstützt

Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 werden in der St. Engelbert Grundschule Brilon zwei Schulhunde eingesetzt.

brilon-totallokal: An zwei Tagen in der Woche ist jeweils ein Hund mit einer Begleitperson zu Besuch in der Schule. Die Hunde unterstützen die Lehrkräfte gezielt im Förderunterricht. Die Verantwortlichen der Schule sind begeistert von den Ergebnissen, die sich auch und speziell auf den Einsatz der Schulhunde zurückführen lassen. Die Gelassenheit und Ruhe, welche die Hunde ausstrahlen, helfen den Kindern in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Bislang besonders zurückhaltende und schüchterne Kinder entwickeln ein anderes Selbstbewusstsein. Demgegenüber werden verhaltensauffällige Kinder deutlich ruhiger.

Bislang wurde der Einsatz der Schulhunde allein durch den Förderverein der Schule finanziert. Nunmehr unterstützt die Fa. Städtereinigung Stratmann das Projekt in den Jahren 2019 und 2020 großzügig mit jeweils 500 €. Die restlichen Kosten werden weiterhin vom Förderverein getragen. Zur Spendenübergabe war Herr Wiese, Geschäftsführer der Fa. Stratmann in der Schule und konnte sich einen Eindruck von der Arbeit der Schulhunde verschaffen. Im Namen der Schülerinnen und Schüler und aller Verantwortlichen der Schule bedanken sich Frau Aßheuer-Waller (Schulleiterin) und Frau Hillebrand (Vorsitzende des Fördervereins) für diese tolle Unterstützung.

BU.: Bei der Spendenübergabe: Steffi Hillebrand (Förderverein), Frau Aßheuer-Waller (Schulleiterin), Herr Wiese (Fa. Städtereinigung Stratmann) (stehend v.l.) mit Kindern der St. Engelbert Grundschule und Herrn Schönegge sowie Therapiehund Noory.

Quelle: Franz Heers, Förderverein der Engelbertschule

