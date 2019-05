Kochen statt Brauen: Malz, Treber und Hopfen im Topf!

Brilon-Totallokal: Ludger Schettel vom Hotel-Restaurant Schettel in Olsberg zeigte gemeinsam mit weiteren Köchen der Initiative Westfälisch Genießen, dass Bierrohstoffe auch auf dem Teller eine ziemlich gute Figur abgeben

brilon-totallokal: Nicht ins Glas, sondern auf den Teller, hieß es für Malz, Treber, Hopfen und Bierwürze am 20. Mai bei einer Aktion der Initiative Westfälisch Genießen. Ludger Schettel Koch und Inhaber des Hotel-Restaurant Schettel in Olsberg, nahm sich gemeinsam mit Köchen und Küchenchefs aus verschiedenen Restaurants Westfalens erstmals Rezepte vor, bei denen Bierrohstoffe eine Rolle spielen. Künftig soll es auch im Hotel-Restaurant Schettel hin und wieder Gerichte mit „bierigen“ Zutaten geben.

Für diesen besonderen Workshop traf sich Ludger Schettel mit seinen Köche-Kollegen im Romantik Landhotel Knippschild in Rüthen-Kallenhardt, in Nachbarschaft der Warsteiner Brauerei, aus der die Rohstoffe morgens frisch geholt wurden. Inspirationen für die eigene Küche erhielt Schimmenti an diesem Tag durch Haubenkoch Georg Friedl, der sich durch das Kochen mit Bierrohstoffen einen Namen gemacht hat und extra aus Österreich anreiste. Unter dessen Fittichen nahm sich der Olsberger Gastronom ein Fischfilet im süß-sauren Biersud, eine in Bier marinierte Hühnerbrust mit Weißbiersauce, Mais-Bierhefefrikadellen und Kohlrabi mit Hopfen sowie eine Schokoladen-Malztarte mit Malzsahne vor, außerdem eine Pastinakensuppe mit Pils und Sauermalz, geschmorte gepökelte Rinderwade mit Malzsauce, Hopfenpüree und glacierten Karotten und eine Malz-Creme brulee mit Bockbiererdbeeren.

„Mit dieser Aktion wollten wir zeigen, wie vielfältig und spannend die regionale Küche sein kann. Die Köche haben dabei wertvolle Inspirationen für ihre eigenen Betriebe mitgenommen“, so Friedrich Wilhelm Krüger, Geschäftsführer der Initiative Westfälisch Genießen. „Deshalb wird es in Zukunft auch in einigen Westfälischen Genießer-Restaurants hin und wieder Gerichte mit Bier und Bierrohstoffen auf der Speisenkarte geben.“

Die Initiative Westfälisch Genießen setzt sich für die Pflege und Weiterentwicklung einer frischen, kreativen und qualitativ hochwertigen westfälischen Küche ein und wird gefördert von der Großbäckerei Mestemacher, dem Fleischwarenhersteller Marten, der Warsteiner Brauerei und dem Carolinen Brunnen.

Weitere Informationen:

www.westfaelisch-geniessen.de

www.facebook.com/WestfaelischGeniessen

https://www.instagram.com/westfaelisch_geniessen/

Quelle: Westfälisch Genießen e.V., Gütersloh

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon