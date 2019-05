20 Jahre JAB Anstoetz Ladies Cup

Brilon-totallokal: Ein Highlight im Amateur – Damengolf

brilon-totallokal: Wenn im Foyer, im Saal und am Starthaus hochwertige Dekorationen aufgebaut sind, wissen alle, ein JAB Anstoetz Turnier, ausgerichtet von der Firma Ademmer CreativeRaumgestaltungfindet statt.

Am 23. Mai begrüßte Hanni Ademmer die Golferinnen zum Start der 20. Turnierserie und überreichte ihnen am Start Westen in der aktuellen Farbe „mint“ als T- Geschenk.

Im Sonnenschein spielten die Damen um Punkte nach Stableford. In 2 Wertungsklassen konnten sie wertvolle Sachpreise gewinnen, welche die Gastgeberin bei der Siegerehrung überreichte.

Bruttosiegerindes Tages wurde Bettina Hilkenbach

In der Nettoklasse Agewann Friederike Driller vor Birgitt Krämer und Christel Körner.

In der Nettoklasse Bsiegte Katja Stremme vor Rosi Kolmberger und Petra Knepper.

Die Sonderpreise Nearest to the Line und Nearest to thePin gingen an Christel Körner und Mali Stappert.

In gemütlicher Runde klang der 1. Spieltag der Eclectic aus.

Quelle: Friederike Driller

