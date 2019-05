Atempause für pflegende Angehörige im Juni

Brilon-Totallokal: In der Natur die letzte Ruhe finden – Bestattung im Ruhewald

brilon-totallokal: Die nächste Atempause für pflegende Angehörige findet am Dienstag,11.06.2019, von 19 bis 20.30 Uhr im Raum „Stadtblick“ des Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 in Brilon statt. Viele Menschen wünschen sich aus unterschiedlichen Gründen eine alternative Bestattungsform. Um diesem Wunsch nachzukommen, hat die Stadt Winterberg 2014 einen Ruhewald eingerichtet, in dem würdevolle Bestattungen an einem Ort der Stille angeboten werden. Bernd Hömberg von der Stadtverwaltung Winterberg ist an diesem Abend zu Gast und informiert die Teilnehmer der Atempause über diese Bestattungsform und beantwortet Fragen.

Die Atempause ist ein kostenloses und offenes Gruppenangebot für pflegende Angehörige und Nahestehende, das immer am zweiten Dienstag im Monat stattfindet und Raum für Austausch und Fachinformationen geben möchte. „Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen“, lädt Jutta Hillebrand-Morgenroth vom Caritasverband Brilon ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen unter 02961 9657 414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

