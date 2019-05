Ausstellungseröffnung Stories Inside

Brilon-totallokal: Am Mittwoch, 12. Juni 2019 wird eine neue Ausstellung in der Galerie der Sparkasse Hochsauerland am Markt 4 in Brilon eröffnet

brilon-totallokal: Stories Inside – eine Ausstellung von Karsten Schwenzfeier. Los geht es um 19.00 Uhr. Mit dabei ist Karsten Strack aus Paderborn mit Poetry Slam. Musikalisch begleitet wird der Abend von Elijah Eberle und Jannes Karsch.

Wie kleine Theaterbühnen, Schnappschüsse oder Notizen fühlen sich die Bilder an, die den Besucher an diesem Abend erwarten. Er begegnet Tagträumen, Momentaufnahmen und Bildreportagen aus dem Leben fiktiver und realer Charaktere. Geheimnisvolles, Vertrautes, Ernstes und Freches will in Skizzen, Malereien und kleinen Figuren entdeckt werden.

Karsten Schwenzfeier, geboren 1973, studierte Malerei und Grafik bei Prof. Thomas Rug an der Hochschule für Kunst und Design in Halle (Saale) und im Nebenstudium Politikwissenschaft an der MLU Halle-Wittenberg. Er ist Absolvent der European Animation Masterclass an der Fernsehakademie Mitteldeutschland. In Dortmund betreibt er das Grafikstudio „Typographen“. Preise (Auswahl): Ars Halensis, Kunstpreis der Dresdner Bank, ICOM Independent Comic Preis, Animago educational.

Karsten Strack, geboren 1968, studierte Germanistik und Medienwissenschaften an der Universität Paderborn. Heute arbeitet er als Geschäftsführer der Lektora GmbH. Nebenbei ist er als Dozent für die Bereiche Literatur- und Verlagspraxis an der Universität Paderborn tätig, wo er u. a. Seminare zum Poetry Slam anbietet.

Elijah Eberle und Jannes Karsch sind beide 17 Jahre alt und kommen aus Oldenburg (Niedersachsen). Elijahs Wurzeln liegen in Brilon. Beide Musiker sind aktiv bei der H.O.M.E. (House of Music Education) in Oldenburg. Elijah und Jannes haben ihr Handwerk bei Hauke Quer gelernt, besser bekannt als Hugh Roger Louis, einer musikalischen Größe im hohen Norden.

Jannes ist der Instrumentalist (Klavier, Gitarre, Keyboard) Elijah der Sänger. Beide performen Cover Songs der anspruchsvolleren Art. Zum Repertoire gehören aber auch eigene Songs.

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen erbeten unter Telefon 02961-7930 oder per E-Mail an m.ester@spk-hochsauerland.de

Die Ausstellung ist bis 31. August 2019 während der Öffnungszeiten der Sparkasse Hochsauerland zu sehen (Mo-Do 08.30-17.30 Uhr, Fr 08.30-15.30 Uhr, Sa 08.30-12.30 Uhr)

