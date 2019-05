Justus verteidigt Gold in Oberhausen!

Brilon-Totallokal: Kodokan mit 3 Medaillen beim Generationenturnier erfolgreich

brilon-totallokal: Der Kodokan Olsberg nahm am 26. Mai bei einem Einladungsturnier im Bezirk Düsseldorf, dem Generationenturnier in Oberhausen teil. Lukas Hamann (Männer -73), Can Albayrak (Männer +90) und Justus Gockel (U18 -81) gingen unter den Augen von Coach Stefan Drinhaus an den Start.

Justus Gockel zeigte die überzeugendste Leistung und fuhr in seiner Gruppe 3 souveräne Siege ein, die er alle vorzeitig per Ippon entschied. Damit holte er sich wie im Vorjahr erneut den Turniersieg in Oberhausen. Auch Lukas Hamann gewann in seinem Pool einmal stark per Ippon und war in seiner zweiten Begegnung auf der Siegerstraße, ließ diesen Gegner im Bodenkampf aber einmal kurz ausser Acht und unterlag durch eine Würgetechnik. Am Ende bedeutete das Platz 2. Can Albayrak stand nur einem Konkurrenten in seiner Klasse gegenüber und erwischte einen Athleten vom Bundesligisten Hertha Walheim. Can nahm die anschließende Lehrstunde auf der Matte gelassen und landete folgerichtig auf dem zweiten Platz.

Am Ende zweimal Silber und einmal Gold für Olsbergs Kämpfer. Herzlichen Glückwunsch!

Quelle: Stefan Drinhaus

