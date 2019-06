Hereinspaziert!

Brilon-totallokal: Tag der Offenen Gärten Brilons

brilon-totallokal: Am Samstag, 13. Juli 2019, öffnen 12 Gartenfreundinnen und –freunde in der Kernstadt und den Ortsteilen Nehden und Wülfte ihre Gartenpforten und freuen sich auf interessierte Besucherinnen und Besucher.

Von 14 bis 18 Uhr sind folgende Gärten geöffnet: Derkere Mauer 9, Heinrich-Jansen-Weg 3, Am Drübel 3, Wittekindstraße 16, Am Etzelsberg 28, Am Markt 14, Rochusstraße 5, Hinterm Friedhof 12, der Kneipp-Garten im Kurpark, Glockengießerweg 5, Am Marmorbruch 5a in Brilon-Nehden und Wülfter Str. 10 in Brilon-Wülfte.

Ob Stauden-, Rosen- oder Kräutergarten, Obst- und Gemüseanbau – dieser Tag der Offenen Gärten Brilons verspricht eine große Vielfalt und interessante Gespräche mit den Besitzerinnen und Besitzern. Die Aktion findet im Rahmen von „Brilon natürlich“ statt und versteht sich als „Generalprobe“ für die Hansetage 2020, die im nächsten Jahr vom 4. bis 7. Juni 2020 in Brilon stattfinden werden. Weitere Informationen zur Aktion folgen in Kürze.

Foto: Das Foto zeigt einen Teil der Briloner Bürgerinnen und Bürger, die ihre Gartenpforten zu Beginn der Sommerferien aufmachen und zu sich in den Garten einladen.

