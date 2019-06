Vorlesen mit Hund?!

Brilon-Totallokal: Lesen lernen gehört zu den größten schulischen Herausforderungen von Kindern

brilon-totallokal: Aus einem wirren Buchstabensalat erschließt sich für die Grundschüler nach und nach eine ganz neue Welt der Geschichten. Anfangs noch stockend und holprig lernen die Kinder in einem komplexen Prozess das Lesen. Vor der nächsten großen Hürde stehen die Kinder dann, wenn sie das erste Mal laut vor der Klasse vorlesen müssen. Vielen gelingt das leicht, doch für einige ist dieser Vorgang auch mit Angst und großer Überwindung verbunden.

Die Stadtbibliothek Brilon setzt hier mit ihrem einem neuen Angebot an und bietet am Freitag, 21. Juni 2019, wieder ein „Vorlesetraining“ an. Claudia Vogt, Grundschullehrerin, wird mit Kindern das laute Vorlesen üben. Zuhörer ist der geduldige und extra ausgebildete Therapiehund Wuschel aus Bad Wünnenberg. Wuschel begleitet in seinem Hunde-Alltag ein autistisches Kind in der Grundschule. Er ist den Umgang mit Kindern gewohnt. Das Angebot richtet sich an Kinder der 2. bis 4. Klassen. Das Training dauert ca. 1 Stunde und findet in einer Kleingruppe statt. Um die Veranstaltung besser planen zu können, bittet die Bibliothek ab Dienstag, 4. Juni 2019, um Anmeldungen unter: Tel. 02961 / 794-460.

Quelle: Stadt Brilon, Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon