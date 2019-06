Vortragsabend des Hospizverein Brilon

Brilon-Totallokal: Eine Reise ins Anderland – Über das Älterwerden und Vergessen

brilon-totallokal: Unter dem Thema „Eine Reise in das Anderland – Über das Älterwerden und Vergessen“ lädt der Hospizverein Brilon zu einem Vortragsabend mit dem Autor Erich Schützendorf.

Der Referent betrachtet Menschen mit Demenz nicht als Kranke oder als bedauernswerte und zu bemitleidende Geschöpfe, sondern als Reisende, die sich auf einer Reise befinden, die sie vom Verstande weg führt. Dabei verlassen sie das uns bekannte Land „Normalien“ und sie begeben sich in das „Anderland“. An diesem Abend erhalten die Teilnehmer Einblicke in das faszinierende „Anderland“ und den Eigensinn der dort lebenden Menschen. Ausgerichtet wird der Themenabend vom Hospizverein Brilon am Mittwoch, 12. Juni, um 19 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum, Kirchenstr. 3, in Brilon. Der Eintritt ist frei und alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Über den Autor: Erich Schützendorf, Jahrgang 1949 ist Diplom-Pädagoge und war bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 2015 40 Jahre Fachbereichsleiter für Fragen des Älterwerdens und zuletzt Direktor der Volkshochschule des Kreises Viersen sowie Lehrbeauftragter an der Hochschule Niederrhein für soziale Gerontologie. Er beschäftigt sich mit dem (auch eigenen) Älterwerden, setzt sich für Menschen mit Demenz ein und interessiert sich für die nicht immer einfachen Beziehungen zu auf Hilfe angewiesenen alten Menschen. Er ist Autor von Titeln wie „In Ruhe verrückt werden dürfen“, „Das Recht der Alten auf Eigensinn“, „Wer pflegt muss sich pflegen“, „In Ruhe alt werden“, „Das Alter als Nachspeise“ oder „Meine Lebensverfügung für ein gepflegtes Alter“.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

