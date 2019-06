Open-Air-Kino und sommerliche Beats am Flughafen PAD auf der GATE 2019

Brilon-Totallokal: Freiluft-Vergnügen auf der Erlebnismesse

brilon-totallokal: Ein Highlight auf der diesjährigen GATE Erlebnismesse am Flughafen Paderborn/Lippstadt ist das Open- Air-Kino, das die beiden Messetage am 15. und 16. Juni 2019 mit sommerlichem Filmvergnügen ausklingen lässt. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing Büren präsentiert das Pollux by Cineplex die zwei top-aktuellen Filme „Dumbo“ und „Rocketman“.

Am Samstag den 15.06.2019 startet das Open-Air-Kino mit einer Neuverfilmung des Animationsklassikers von Disneys „Dumbo – der fliegende Elefant“. Samstag ist Familientag und der Eintritt ist kostenlos. Am Sonntag den 16.06.2019 erleben Kino-Fans „Rocketman“ – die Lebensgeschichte der Musiklegende Elton John. Tickets für diese Filmvorführung sind für 7,00€ im Vorverkauf ab sofort erhältlich unter www.cineplex.de, an der Kasse vom Pollux/Cineplex Paderborn und im Bürgerbüro des Rathauses in Büren. Familienpassinhaber erhalten ihre Kinokarte für „Rocketman“ im Bürgerbüro für 3,50 €. Einlass ist ab 19:30 Uhr auf dem Gelände der Erlebnismesse. Beginn der Filme ist nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr.

Abgerundet wird die Erlebnismesse durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Die Coverband Goodbeats lädt am Sonntag um 14 Uhr und 16 Uhr zur Funk-Rock-Party ein. Die Band besteht aus vier Vollblutmusikern, die u.a. auch in Varieteshows spielen und mit Musikern wie Tim Benzko oder der Reggae-Band Dreadnut Inc. tour(t)en. Rock & Pop aus den aktuellen Charts, Eurodance Hits aus den 90ern, Funk- und Soulklassiker aus 70ern, Latin Hits und Rock’n’Roll Klassiker aus den 50ern werden in reiner Rockbandbesetzung präsentiert. Hier geht es um pure, echte Livemusik, die ins Blut geht und die Tanzbeine zum Schwingen bringt!

Weitere Live-Shows, darunter ein Auftritt der Fußball-Legende Ansgar Brinkmann sowie Musik von The Voice Kids Finalistin Pia Golüke, sorgen für vielseitige Unterhaltung. Im Rahmen des Bühnenprogramms informieren Reiseaussteller über verschiedene Reisedestinationen, darunter „AIDA Schiffe und Strecken“, „Balearen“, „Marokko & Tunesien“ sowie „Kanaren“.

Die Besucher erwartet zum vierten Mal ein Wochenende mit einer Vielzahl an Attraktionen und Aktionen für Groß und Klein rund um den Quax-Hangar, direkt am Rollfeld des Flughafens Paderborn/Lippstadt. Foodtrucks mit sommerlicher Chillout-Area servieren neben Streetfood-Klassikern, afrikanische, polnische und mexikanische Köstlichkeiten auf Hand. Zudem präsentieren sich zahlreiche Reiseaussteller und planen mit Know-how und wertvollen Tipps für Sie die nächste Reise in die Ferne. Passend zum 50-jährigen Flughafenjubiläum finden die Hangartage des Quax-Vereins sowie das Blaulichtoldtimer-Treffen auf der GATE statt. Ein großes Messegewinnspiel mit attraktiven Reise- und Sachpreisen lädt zum Mitmachen ein. Radio Hochstift ist beide Tage live vor Ort.

Auf 20.000 qm präsentieren sich Unternehmen und Vereine in einmaliger Atmosphäre und machen den Messebesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Die GATE, die der Flughafen gemeinsam mit der Messe- und Eventagentur CAT marketing GmbH veranstaltet, ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen rund um die Erlebnismesse am Paderborn-Lippstadt Airport gibt es unter www.gatemesse.de.

Foto: Filmplakate Dumbo und Rocketman

Quelle: Judith Barwinsky, CAT marketing GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon