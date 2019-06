Liebe Scharfenbergerinnen und Scharfenberger, verehrte Freunde und Gäste, liebe Schützenbrüder

Brilon-Totallokal: „Schützenfest mit Waldbegang in Scharfenberg.“

Wenn ich die Überschrift des ersten Entwurf vom unserem Plakat sehe, fallen mir die schönen Erinnerungen vom letzten Jahr wieder ein und ich ertappe mich dabei, wie ich anfange zu schmunzeln!

Häufig denke ich hier an das amtierenden Königspaar Jannis Niggemann und Laura Hobert, mit ihrer anfänglichen Nervosität, ihr Hektik und ihren vielen Fragen. Mit der Zeit werden sie immer ruhiger und es kommt das genießen ihrer Regentschaft – viele bieten ihre Hilfe an, auch Personen die man nicht kennt – viele Hände werden geschüttelt – die Kettenübergabe – das erste Raunen der Schützenbrüder über das schöne Königspaar – der Beifall der Scharfengerer/-innen und Gäste – der ersten Schritte auf der Straße – die lockere Sprüche der Vorstandskollegen – die Parade an der alten Schule – der Einmarsch in die Halle – ein grandioser Königstisch, mit Familie, Freunden und Bekannten – usw. usw. usw.

Ich begleite Königspaare schon viele Jahre und jedes Paar bestätigt sie mir immer wieder, dass die Regentschaft in Scharfenberg zu den schönste Erlebnissen ihres Lebens gehören. Wer dies nicht glaubt, kann gerne alle Könige und Königinnen am Montagmittag nach dem Königstanz der ehemaligen Könige fragen. Ich bin mir sicher, dass unser Schützenfest mit unserem 25. Waldbegang, dass wir vom 14. bis 17. Juni feiern, hervorragende Gelegenheiten bietet, um Freundschaften zu pflegen, alte Bekanntschaften wieder aufleben zu lassen oder neue zu schließen.

Bestimmt wird uns am Freitagabend wieder ein Schauer über den Rücken laufen, wenn unser Tambourkorps Scharfenberg mit der Trommel durch‘s Dorf läuft und alle Schützen zum Antreten ruft. Die Briloner Blasmusik, ist ein fester Garant für stimmungsvolle Tanzmusik, bei der Jung und Alt gleichermaßen das Tanzbein schwingen können. Ein Ohrenschmaus sind die Konzertstücke am Sonntagnachmittag und die musikalische Begleitung der Montagsmesse. Aber auch unsere jüngsten Gäste kommen beim Kindertanz am Sonntag nicht zu kurz.

Herzlich gratuliere ich unserer 65-jährigen Jubelkönigin Franziska Reermann (geb. Becker), ihr König Werner Spiekermann ist leider verstorben. Ebenso beglückwünsche ich Luise Aust zu ihrem 50-jährigen Thronjubiläum, ihr König Wilfried Finke ist im letzten Jahr verstorben. Zum 40-jährigen Königsjubiläum gratuliere ich Werner Meyer und Ulrike Kraft. Auch unserem Silberkönigspaar Hans-Peter Pack und Anne Hogrebe, die vor 25 Jahren unseren Verein regierten, gratuliere ich herzlich.

Besonders bedanke ich mich bei unserem amtierenden Königspaar Jannis Niggemann und Laura Hobert. Ihr habt mit viel Einsatz und Humor euer Amt ausgefüllt und unseren Verein im vergangenen Jahr bei vielen Anlässen toll vertreten. Die zahlreichen Begegnungen auf Schützenfesten, Jubiläen und Festen bleiben uns in guter Erinnerung. Grüßen möchte ich auch unser Jungschützenkönigspaar Leon Kahlenberg und Pia Gödde, die unsere Jungschützen für zwei Jahre anführen.

Dank sage ich allen Vorstandsmitgliedern und Schützen für ihre tatkräftige Unterstützung und gute Zusammenarbeit, in vielen Stunden Eigenleistung erstrahlt die Halle in einem neuen Anstrich und eine Theke im neuen Design.

Verehrte Freunde und Gäste, ich lade Sie herzlich ein, kommen und erleben Sie mit uns ein außergewöhnliches Schützenfest und Waldbegang. Ich freue mich, Sie in Scharfenberg begrüßen zu dürfen.

Jörg Gödde, Euer Oberst

Festfolge

Freitag, den 14. Juni

18.00 Uhr – Antreten zum Vogelaufsetzen, Ständchen beim Präses, Ortvorsteher und Königspaar, anschließend Ehrungen in der Schützenhalle, Festball

Samstag, den 15. Juni

9.00 Uhr – Ausmarsch zum Waldbegang

Sonntag, den 16. Juni

14.00 Uhr – Festzug mit Abholen der Fahnen, Abholen des Königspaares, Kranzniederlegung am Mahnmal, Abholen der Alterskompanie am Landhotel Schnier, Vorbeimarsch, anschließend Königstanz und Musikdarbietung in der Schützenhalle

20.00 Uhr – Festball

Montag, den 17. Juni

9.15 Uhr – Antreten zur Hl. Messe am Landhotel Schnier

10.15 Uhr – Schützenfrühstück

11.15 Uhr – Vogelschießen, Proklamation des neuen Königspaares und Unterhaltungskonzert

18.30 Uhr – Festzug mit Vorbeimarsch, Königstanz, anschließend Festball

Ablauf des Waldbegangs

Am Samstag, den 15. Juni, versammeln sich die Gäste, die Bürgerinnen und Bürger, die Schützen und die Jugend um 9 Uhr vor der alten Grundschule in Scharfenberg. Nach der Begrüßung durch den Ortsvorsteher singt der Gesangverein „Concordia“ eine Volksweise, das Bläserkorps des Hegerings bläst den Waldbegang an.

Der Waldbegang nimmt in diesem Jahr folgenden Verlauf: Schule – Sportplatz – Musemücke – Horst – Luisenhain. Hier wird auf dem Frühstücksplatz eine Pause von ca. zwei Stunden eingelegt.

Danach geht es weiter zum Grenzstein an der Rüthener und Briloner Grenze. Ankunft dort ca. 13 Uhr. Danach Fahrenberg – Donnerscher Stein – Biberberg- Steinebecke – Lagerplatz im Brummerhagen, Ankunft dort ca. 14 Uhr.

Um 19 Uhr versammeln sich die Teilnehmer des Waldbegangs zum Abmarsch in das Dorf.

Frank Kahlenberg, St. Josef Schützenbruderschaft Scharfenberg 1820 e.V.

