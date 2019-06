EGGER Brilon erreicht Juryliste beim Mittelstandspreis

Brilon-Totallokal: Seit 1994 wird der „Große Preis des Mittelstandes“ von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgelobt und hat sich seitdem zum wichtigsten Wirtschaftspreis in Deutschland entwickelt.

brilon-totallokal: Am 29. Mai wurde dem Holzwerkstoffhersteller EGGER am Standort Brilon zum Erreichen der nächsten Wettbewerbsstufe, der sogenannten Juryliste, die Urkunde überreicht. Bundesweit wurden 5.399 mittelständische Unternehmen nominiert. EGGER gehört zu den 758 Unternehmen und Institutionen, welche die Preiskriterien erfüllt und so die zweite Wettbewerbsstufe erreicht haben.

„Nachhaltig wirtschaften“ lautet das Motto des diesjährigen Wettbewerbs. „Ein Motto, mit dem wir uns bei EGGER ausgesprochen gut identifizieren können“, so Martin Ansorge, kaufmännischer Geschäftsführer am Standort Brilon. „Die Freude im Team ist riesig. Nachdem wir 2015 als Finalist geehrt und 2017 in Düsseldorf als Preisträger ausgezeichnet wurden, besteht in diesem Jahr mit Erreichen der Juryliste die Chance auf einen der begehrten Sonderpreise auf Bundesebene“, so Ansorge weiter. Bis zum 15. Mai 2019 hatte der Holzwerkstoffhersteller Zeit die unternehmensspezifischen Juryunterlagen einzureichen. Die Juroren bewerten dabei die Unternehmen in den fünf Themenbereichen „Gesamtentwicklung des Unternehmens“, „Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen“, „Modernisierung und Innovation“, „Engagement in der Region“ sowie „Service und Kundennähe/Marketing“. Die Unternehmen werden nicht nur nach betriebswirtschaftlichen Kriterien bewertet, sondern in ihrer Gesamtheit als Unternehmen und in ihrer komplexen Rolle in der Gesellschaft. In allen fünf Themenbereichen konnte EGGER die Juroren in der ersten Wettbewerbsstufe gleichermaßen gut überzeugen.

Ob EGGER den begehrten Preis erneut nach Brilon holen kann, entscheidet sich im Rahmen der Preisverleihung am 19. Oktober 2019 in Heidelberg.

→ Der „Große Preis des Mittelstands“ ist der wichtigste Wirtschaftspreis in Deutschland. → Der Preis ist nicht dotiert. Es geht für die Unternehmen einzig und allein um Ehre, öffentliche Anerkennung und Bestätigung ihrer Leistungen. → Bislang einziger nach DIN ISO 9001:2008 zertifizierter Wirtschaftswettbewerb → 5.399 nominierte Unternehmen in Deutschland, → 758 Unternehmen erreichen bundesweit die Juryliste

BU.: Gebietsleiter NRW Peter Staudt (2.v.l.) und die Leiterin des Kreisverbandes Marlies Staudt (r.) überreichten Vertretern von EGGER die Urkunde: Martin Ansorge (l.), Andrea Kempen (Mitte) und Anna Köster-Kurwald (2.v.r.).

Foto: EGGER Holzwerkstoffe, Abdruck bei Nennung des Rechteinhabers honorarfrei

Quelle: Anna Köster-Kurwald, EGGER Holzwerkstoffe

