Leben, wo andere Urlaub machen!

Brilon-totallokal: Entdecke Südwestfalen – 59 Highlights aus der Region

brilon-totallokal: Zum elften Runden Tisch „Willkommen in Südwestfalen“ in der Hansestadt Brilon am fünften Juni 2019 konnte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch mehr als 30 Vertreterinnen und Vertreter der in der Südwestfalenagentur mitarbeitenden Städte und Gemeinden im Bürgersaal des historischen Rathauses begrüßen. Er wies die anwesenden darauf hin, dass das Problem was alle in der Agentur eint, die Problematik der Fachkräfte ist. Die die da sind zu halten und die die benötigt werden zu finden und unseren Wirtschafts- und Lebensraum positiv zu vermitteln ist weiterhin die Aufgabe. Die Unternehmen sind die finanziellen Träger der Gemeinden. In diesem Sinne wünscht er den Beteiligten weiterhin gute Gespräche für gemeinsame Lösungen.

Wer ist die Südwestfalen Agentur

Als regionale Entwicklungsgesellschaft bündelt die Südwestfalen Agentur die Kräfte von Wirtschaft und Politik zur wettbewerbsfähigen Positionierung der Region im Vergleich zu anderen Standorten. Seit 2012 setzt sie mit ihren Gesellschaftern Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Soest und „Wirtschaft Südwestfalen e. V.“ das Regionalmarketing um. Hierzu arbeitet sie in enger Abstimmung mit den 59 Städten und Gemeinden an Zukunftskonzepten für Südwestfalen. Sie steuerte alle Aktivitäten im Rahmen der REGIONALE 2013 in Südwestfalen und übernimmt dies auch bei der REGIONALE 2025.

Das Regionalmarketing Südwestfalen ist für die fünf vorgenannten Kreise und den Verein „„Wirtschaft Südwestfalen e. V.“ tätig. Zu den Aufgaben gehört u. a. Bekanntheit und Image fördern. Hierzu wurden bisher 25 Lastkraftwagen mit spezieller Werbung der jeweiligen Kommune und der dortigen Wirtschaft eingesetzt. Weitere Kommunen können sich hierzu an die Agentur wenden. Weiterhin erfolgen regelmäßig Veröffentlichungen über Südwestfalen in überregionalen Zeitungen. Derzeit erfolgt eine vier-seitige Sonderveröffentlichung über Südwestfalen im Spiegel. Marie Ting forderte die anwesenden auf, die Agentur über anstehende Top-News zwecks überregionaler Veröffentlichung zu informieren.

Zur Fachkräftesicherung besucht die Agentur mit eigenen Messeständen 12 Messeveranstaltungen pro Jahr. Auch hier können die interessierten Firmen berücksichtigt werden. Das eingeleitete Rückkehrer-Projekt HEIMVORTEIL wird ausgeweitet und das Projekt PERSPEKTIVE für Jugend und Neubürger wird umgesetzt. Mit in diesen Bereich gehört auch die „PERSPEKTIVE Südwestfalen“. Hierbei handelt es sich um ein Projekt welches durch den Europäischen Fond für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert wird. Hierbei geht es gezielt um das Integrieren von neu zuziehenden Fach- und Führungskräften und dem verbesserten Halten von heimischem Nachwuchs an Schulen und Hochschulen.

Der Verein „Wirtschaft für Südwestfalen e. V.“ verfügt zurzeit über mehr als 333 Mitglieder in der vorgenannten Region. Auch hier forderte Marie Ting die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Städte und Gemeinden auf, einerseits für den Verein zu werben und die Firmen andererseits auf die Möglichkeiten durch die Agentur hierzu, wie z. B. Vorträge und anderes in dem Sinne zu nutzen.

Booklet (Broschüre) „Entdecke Südwestfalen“

Auf 21 Seiten führt das Booklet auf eine Reise durch die Region Südwestfalen. Es weist auf die enorm wirtschaftsstarke Region, die zu den drei stärksten Industrieregionen in Deutschland zählt, hin. Vergisst nicht die Naturliebhaber und Sportler mitzunehmen in die größte Naturparkregion und das waldreichstes Erholungsgebiet Deutschlands mit einer Waldfläche von über 50 Prozent, in der die waldreichste Kommune Deutschlands, Brilon mit 111,71 km² Waldbesitz, zu Hause ist. Und natürlich weiß das Booklet auch etwas über die Menschen Südwestfalens. Sie sind ungekünstelt, verlässlich und bodenständig. Das spiegelt sich nicht nur in der Nachbarschaft und im Vereinsleben wider, sondern auch in den Strukturen der erfolgreichen Unternehmen der Region. Viele von ihnen sind familiengeführt, haben ein hohes Sozialbewusstsein, welches zu einer großen Loyalität zwischen Mitarbeitern und Arbeitgebern führt und lange Betriebszugehörigkeit zur Folge hat. Hier zählt eben noch der Handschlag. Es kommt daher nicht von ungefähr dass diese Region über mehr als 150 Weltmarktführeren verfügt, wobei diese Zahl kontinuierlich steigt. Hier schlägt das industrielle Herz Nordrhein-Westfalens. Um diesen Status beizubehalten, arbeiten die fünf Kreise mit ihren 59 Städten seit 2007 über ihre jeweiligen Grenzen hinaus eng zusammen. Diese Zusammenarbeit hat mit Politik und Gesellschaft zu der Definition einer Vision geführt. 1. Die stärkste Region des industriellen Mittelstands sein. 2. Bundesweit bekannt sein für kooperatives Miteinander bei der Zukunftsgestaltung und 3. Der Inbegriff für gutes Leben, Arbeiten und Erholen sein.

Neben diesen aufgeführten Bereichen sind noch weitere interessante wie Geheimtipps, Seen-Hopping, Winter-Wunderland, Wandern, Radfahren und Mountainbiken in dem Booklet. Auch Fallschirmspringen oder der Besuch der Allerheiligenkirmes und vieles mehr sind vermerkt. Um dieses und die vielen nicht genannten Objekte zu finden, befindet sich zum Schluss des Booklets eine überformatige, ausklappbare Faltkarte mit 59 höchst unterschiedlichen Veranstaltungs- und Vergnügungsmöglichkeiten von Lippetal (Nr. 01) bis Burbach (Nr. 59). Über dem Link „entdecke.suedwestfalen.com“ kann das Booklet digital entdeckt und heruntergeladen werden.

Die ersten 11.000 Exemplare wurden jetzt an die an der „Qualitätsoffensive Willkommen in Südwestfalen“ teilnehmenden Kommunen kostenfrei ausgeteilt. Mehr als 40 Kommunen haben sich bereits bereit erklärt, das Booklet künftig systematisch an Neubürgerinnen und Neubürger auszuteilen. Dank der tatkräftigen Unterstützung durch die Sparkassen in Südwestfalen war dieses Projekt durchführbar. Zudem, so Joachim Schmidt von der Sparkasse Hochsauerland stellvertretend für die Sparkassen in Südwestfalen, sehen wir uns in der Verantwortung, Neubürgern bei der Suche nach einer passenden Immobilie als Partner zur Seite zu stehen.

BU.: Die Südwestfalen Agentur GmbH aus Olpe, repräsentiert durch Marie Ting Leiterin des Regionalmarketings Südwestfalen, Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Joachim Schmidt von den Sparkassen aus dem Bereich Südwestfalen, stellen das neue Booklet (Broschüre) mit den Vertreterinnen und Vertretern diverser Städte und Gemeinden, die an der Verwirklichung beteiligt waren, der Öffentlichkeit vor.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon