Schulausflug der Engelbertschule Brilon – …und es hat Zoom gemacht

Brilon-Totallokal: Am 21.05.2019 fand der lang ersehnte Schulausflug der gesamten Schule zur Zoom-Erlebniswelt nach Gelsenkirchen statt

brilon-totallokal: Insgesamt 337 Kinder und 67 Eltern und Lehrer machten sich morgens im strömenden Regen in acht Bussen auf den Weg ins Ruhrgebiet.

Petrus hatte ein Einsehen mit den Fahrtteilnehmern. Denn in Gelsenkirchen war es zwar kühl und leicht am tröpfeln, aber keiner ist so richtig nass geworden. Die drei Themenwelten Afrika, Asien und Alaska wurden klassenweise von den Kids und Betreuern erkundet. Königliche Löwen, grazile Giraffen, mächtige Eisbären, heulende Wölfe, entspannte Erdmännchen sowie Orang Utan & Co. gehörten sicherlich zu den beliebtesten Tierarten, die es mit großen Kinderaugen zu bestaunen gab. Aber auch viele andere exotische Tierarten sorgten für Erstaunen, nicht nur bei den Kindern, die zum ersten Mal in einem Zoo waren.

Um 15:30 Uhr sammelten sich alle Klassen im Eingangsbereich. Dank einer sehr guten Organisation saßen alle Kinder und Betreuer vollzählig im Bus und traten um 16 Uhr die gemeinsame Heimreise an. So wurde es für alle ein schöner Tag, für die Kinder jedoch ein wohl unvergesslicher in ihrer Grundschulzeit.

Dank des Überschusses vom Weihnachtsmarkt und der großzügigen finanziellen Unterstützung durch den Förderverein konnten die Kosten für Transfer und Eintritt von rd. 20 € pro Teilnehmer komplett übernommen werden. Für die Eltern blieb somit lediglich ein kleines Taschengeld, das sie ihren Kindern mitgaben.

BU.:Die Engelbertschule Brilon besuchte am 21.05.2019 mit insgesamt 337 Kindern die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen

Quelle Text und Bild: Monika Aßheuer-Waller, Schulleiterin, Kath. Grundschule St. Engelbert

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon