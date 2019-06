Brilon-totallokal: Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ blickt auf zehnjähriges Bestehen zurück

brilon-totallokal: Olsberg. „Wir wollen den Gemeinschaftssinn in Olsberg fördern“ hat sich die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ auf die Fahnen geschrieben. Seit genau zehn Jahren unterstützt die Stiftung die unterschiedlichsten Projekte. Im Fokus stehen dabei Bildungs- und Erziehungsarbeit, Jugendarbeit, Sport und soziale Belange, Aufgaben in der Kultur- und Denkmalpflege sowie die Förderung künstlerischer Aktivitäten und Projekte.

Zahlreiche Projekte wurden in den zehn Jahren seit Gründung der Stiftung umgesetzt. Unbürokratische Hilfe für Familien gehörte ebenso dazu wie der Ehrenamtscup oder Angebote für Vereine etwa zur Datenschutzgrundverordnung, Fortbildung für ehrenamtliche Vorlesepaten, einen kräftigen Zuschuss zur Anschaffung digitaler Schultafeln in der Grundschule Bruchhausen oder die Mitfinanzierung eines Kita-Busses für das Familienzentrum Bigge.

Mit dem Wettbewerb „Olsbergs Beste“ würdigt die Bürgerstiftung besonderes Engagement junger Menschen – als Dankeschön für deren Einsatz, als Motivation zum Weitermachen und auch als Vorbild. Christina Evers: „Ehrenamt lohnt sich – und zwar für alle. Man ist ein wichtiger Baustein für das soziale Leben vor Ort – und man erwirbt sehr viel soziale Kompetenz.“ Wenn sich im Verein, in der Jugendarbeit oder in der Nachbarschaft Menschen für Menschen engagierten, komme dabei Lebensqualität, soziale Strukturen und ein funktionierendes Gemeinwesen heraus. Es sage viel über Jugendliche aus, wenn sie sich – neben Schule, Ausbildung oder Studium – für die Gesellschaft einbringen.

250 Notfalldosen hat die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ angeschafft. Christina Evers, Vorsitzende der Stiftung: „Besonders empfehlenswert ist eine Notfalldose für allein lebende Menschen, Senioren, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen – wie etwa Diabetes.“ Das Prinzip ist ebenso einfach wie effektiv: In der Notfalldose befindet sich ein Infoblatt, auf dem persönliche Daten, Vorerkrankungen, Medikamente, aber auch Hausarzt, Angehörige und weitere Infos vermerkt werden können: „Mit einer Notfalldose haben die Rettungskräfte sofort alle wichtigen Informationen auf einen Blick – und sie können noch besser und schneller auf eine Notfallsituation reagieren.“ Aufbewahrt wird die Notfalldose – gut sichtbar – in der Innentüre des Kühlschranks. Zu haben sind die Dosen kostenlos im Bürgerbüro im Rathaus Olsberg.

Vier offene Bücherschränke hat die Stiftung im Stadtgebiet aufgestellt. Das Prinzip ist ebenso einfach wie spannend: Die ehemaligen Telefonzellen sind mit verschiedensten Büchern bestückt und rund um die Uhr zugänglich. Wer mag, kann sich kostenlos ein Buch nehmen, das ihn interessiert – und es nach der Lektüre zurückstellen oder behalten, ein anderes Buch dort deponieren.

Für an Demenz erkrankte Menschen wurden acht Erinnerungskoffer angeschafft. Mit Hilfe der verschiedensten Materialien helfen sie, das Langzeitgedächtnis zu stärken und Erinnerungen zu wecken. Die Koffer enthalten Ideen- und Liederbücher, CDs und viele Gegenstände zum Anschauen und Anfassen, sodass Menschen mit Demenz angeregt und aktiviert werden. Die acht Koffer zu verschiedenen Themen können in der Stadtbücherei Olsberg ausgeliehen werden. Die Stiftung „Wir in Olsberg“ finanziert die Anschaffung mit rund 1400 Euro.

Gefeiert wird das zehnjährige Bestehen der Stiftung am Sonntag, 16. Juni, von 12 bis 17 Uhr mit einem bunten Programm rund um die Bigger Schützenhalle. Für musikalische Unterhaltung sorgt „Take Ten“, die Partyband des Musikvereins Eintracht Olsberg.

Kolpingjugend Bigge und KjG St. Nikolaus Olsberg stellen eine Kinder-Olympiade auf die Beine. Die DRK-Gemeinschaft Olsberg ist ebenso im Einsatz wie die Jugendfeuerwehr. Der Ehrenamtspreis „Olsbergs Beste“ für junge, ehrenamtlich engagierte Leute wird im Rahmen des Jubiläums verliehen. Kulinarische Genüsse locken natürlich ebenso: Burger und Würstchen, Plunderteile, Kaffee und kühle Getränke sind im Angebot. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen.

Bildzeile: Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ hat in den zehn Jahren seit ihrer Gründung zahlreiche Projekte umgesetzt. Foto: Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“

