Brilon-Totallokal: Werners Erzähltheater in der Stadtbücherei

brilon-totallokal: Olsberg. Kamishibai – das ist ein Kasten aus hellem Holz mit zwei Flügeltüren, die sich langsam öffnen. Ein kleines Theater entsteht im Raum. Auf der schwarz gerahmten Bühne erscheinen Bilder und Geschichten. Das Kamishibai oder auch Erzähltheater ist Kino im Kopf.

Am Mittwoch, 11. Juni, um 14.30 Uhr lädt Werner Schwering diesmal alle Kinder im Vor- und Grundschulalter zum Mitmachen ein. Erzählt wird die Geschichte „Quacki, der kleine Frosch“. Quackis große Leidenschaft sind dicke schmackhafte Fliegen. Weil es an seinem Teich nur kleine mickrige Exemplare gibt, beschließt der Frosch auszuwandern. Unterwegs begegnet er immer neuen Tieren und fragt sie: “Wo gibt‘s meine Leibspeise?” Ob Quacki findet, was er sucht? Das erfahren die Kinder im “musikalischen Erzähltheater”. In dieser Mitmachklanggeschichte begleiten die Kinder das Geschehen mit einfachen Instrumenten.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

