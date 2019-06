Spiritueller Sommer bringt Kunstwerk nach Alme

Brilon-totallokal: Durch zahlreiche Kontakte und die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren zwischen den Akteuren des Netzwerkes „Wege zum Leben

brilon-totallokal: In Südwestfalen“ und der ALME AG, einer Abteilung des Verkehrsvereins Alme e.V. ist es gelungen im „Spirituellen Sommer 2019“ die Essener Künstlerin mit Ihrem Werk „SOURCE“ nach Alme zu holen und dank einiger Sponsoren umsetzen. Seit einigen Wochen sind die Männer des Verkehrsvereins Alme dabei anstelle des bisherigen Tretbeckens am Almer Entenstall die vorbereitenden Arbeiten für die Erstellung eines Kunstwerks durch die Essener Künstlerin Anne Berlit durchzuführen. Gemeinsam mit der Künstlerin wird dann zum Abschluss die Installation aufgebaut.

SOURCE (Quelle) – eine künstlerische Intervention so nennt Anne Berlit ihr Kunstwerk

Diese Installation lenkt den Blick auf eine landesweit herausragende Wasser- und Naturlandschaft: das Einzugsgebiet der Alme-Quellen. In Alme trifft unterirdisch fließendes Wasser auf wasserundurchlässiges Schiefergestein und tritt in Form von 104 Überlaufquellen an die Oberfläche. Die Installation SOURCE – etwas entfernt davon in der Nähe der Kirche gelegen – macht dieses Quellerlebnis erfahrbar. Die EssenerKünstlerin verwandelte ein in die Jahre gekommenes Wassertretbecken in ein Kunstwerk, an dem die Besucher/innen die sinnlichen Qualitäten einer Quelle sicht- und spürbar wahrnehmen können. Pumpen führen das Wasser der Alme leise quellend auf eine ebene, dunkelgrau bis schwarz leuchtende Schieferbruchfläche. Im Sommer wird die Fläche von der Sonne erwärmt und man kann sich am äußeren Rand hinsetzen oder hinlegen, die Quellatmosphäre genießen und sich dabei zu einer inneren Reise zu den eigenen Quellen inspirieren lassen. In der Dämmerung und in der Nacht verstärken Lichtstrahler das Erlebnis und verweisen auf diesen besonderen Ort.

Anne Berlit wurde mit zahlreichen Kunstpreisen ausgezeichnet und machte mit zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland von sich reden.

Mit einer Vernissage am Mittwoch, 19. Juni 2019 wird um 18:00 Uhr das Projekt am Almer Entenstall mit einem Künstlergespräch zwischen Katharina Lökenhoff (Künstlerin und Kunstpädagogin) und Anne Berlit vorgestellt.

Musikalisch begleitet wird diese Veranstaltung von Franz-Josef Staudinger am Marimbaphon.

Verkehrsverein Alme und die ALME AG freuen sich gemeinsam mit dem Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen“ auf einen interessanten Sommerabend bei sommerlichen Getränken und einem kulinarischen Angebot auf viele Gäste.

Gleichzeitig können die Gäste auch den am Entenstall beginnenden „Mehrgenerationenweg“ kennenlernen. Die ALME AG konnte das Projekt mit großzügiger Unterstützung unterschiedlicher Institutionen realisieren.

Quelle: ALME AG – eine Abteilung des Verkehrsvereins Alme e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon