Neue Messdiener in St. Michael Gudenhagen eingeführt

Brilon-totallokal: : Am 01. Juni konnten 5 neue Messdienerinnen in die Filialgemeinde St. Michael in Gudenhagen aufgenommen werden.

brilon-totallokal: Gudenhagen. Gemeinsam mit Pastor Christian Laubhold zogen 9 Messdienerinnen in die Kirche ein um die Juki-Messe zu feiern. In dem sehr schön gestalteten Gottesdienst vom Juki-Team wurden dann nach der Predigt die neuen Ministrantinnen vorgestellt. Estelle, Lea, Svea, Maria und Nele heißen die 5 Neuen, die ab sofort ihren Dienst am Altar verrichten. Als Dank für die Bereitschaft bekam jedes Kind ein Kreuz überreicht und Pastor Laubhold gratulierte ihnen.

Vor der Messe fand bereits ein Spielenachmittag mit vielen Aktiven und allen neuen Messdienern statt. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Kinder spielerisch kennenlernen und gemeinsam Aufgaben lösen. Alle hatten sehr viel Spaß und wurden verwöhnt mit Waffeln -gespendet von den Küsterinnen- und leckerem Eis.

Quelle: i.A. Annette Walter, Messdiener-Leitungsteam Gudenhagen

