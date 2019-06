CHEATDAY – der Street Food Markt diesmal mitten in der Stadt

Brilon-totallokal: Vom 14. bis 16. Juni auf dem wunderschönen Marktplatz in Brilon

brilon-totallokal: Foodies kochen von Freitag bis Sonntag das Allerfeinste; und zwar nicht nur überragend lecker, sondern auch frisch vor den Augen der Gäste!

Was auf den Teller kommt, entscheidet man selbst: internationale Spezialitäten, kreative Crossover-Kitchen, süße Verführungen für Naschkatzen, eine Fahrt in den Fleischhimmel oder doch lieber bio, regional und veggie? Hier findet wirklich jeder sein neues Leibgericht.

Damit der kulinarischer Ausflug rundum perfekt wird, schaffen die Veranstalter den passenden Rahmen: Während sich Eltern und Großeltern mit frischgezapftem Bier, leckerem Wein oder alkoholfreien Getränken an ihren Speisen erfreuen, unterhalten sie gern den Nachwuchs! „Gebt sie uns in Obhut, wir geben sie frisch geschminkt und müde gehüpft wieder zurück!“

Neben der optimalen musikalischen Untermalung des Events ist selbstverständlich für genügend Sitzmöglichkeiten gesorgt, die bei nicht ganz optimalen Wetterbedingungen überdacht sein werden.

Der Eintritt zum CHEATDAY ist immer frei. Leckeres gibt es am Freitag, den 14.06. von 17-22 Uhr, am Samstag, den 15.06. von 12-22 Uhr und am Sonntag, den 16.06. von 12-20 Uhr. Dann guten Appetit und prima Unterhaltung!

Foto: CheatDayMesterFox. jpg – Bildzeile: Thomas Mester (Brilon Kultour) und Veranstalter Marc Fox (Eventwerk) laden ein, sich am kommenden Wochenende (14. Bis 16. Juni) kulinarisch auf dem Briloner Marktplatz verwöhnen zu lassen. Foto: Christoph Kloke/BWT Kultour

Alle weiteren Bilder plus Plakat: Quelle: Marc Fox/Eventwerk

Quelle: Christoph Kloke/BWT Kultour

