Für Schönheit der Natur

brilon-totallokal: Vor genau 40 Jahren haben sie sich zusammengetan und den Verein Fischteiche Forellenpark e.V. gegründet, um die einmalige Naturlandschaft mit Wald und Teichen in dem Bereich hinter dem Forellenpark in Gudenhagen-Petersborn naturnah zu pflegen und ein Kleinod für die Bewohner und Spaziergänger zu schaffen. Fährt man den Rübezahlweg der Ortschaft im Briloner Süden entlang, sieht man die in den siebziger Jahren und dem der Zeit entsprechenden Baustil errichtete Wohnanlage als massives Monument, dass im krassen Gegensatz zu dem dörflichen Charakter steht. Aber wie so oft erscheint etwas, wenn man einmal hinter die Kulissen blickt, plötzlich in einem ganz anderen Bild. Bei einem Spaziergang entlang der Gudenhagener Fischteiche führt der Weg dann auch durch den Bereich, den die Naturfreunde seit 40 Jahren liebevoll hegen und pflegen.

Die Teiche mit der eindrucksvollen Natur laden zum verweilen ein und bei der genauen Betrachtung wird plötzlich sichtbar, wie viele und dabei unterschiedliche Pflanzen und Lebewesen im und am Wasser zu finden sind. Ein Platz zum entspannen und genießen. Mit Stolz verweist Franz Ahlers, der seit 27 Jahren die Geschicke des Vereins führt, diese aber im August in jüngere Hände weitergeben wird, auf die selbstgebaute Naturdachschutzhütte, die sich scheinbar nahtlos in den angrenzenden Hang und seiner Bepflanzung einfügt. „Für uns wäre es ein Traum, wenn dieses Gelände als Naturschutzgebiet anerkannt werden würde,“ schwärmt der stellvertretende Vorsitzende Thomas-Franz Schulz und zeigt mit dem Arm auf das Zusammenspiel von Wasser und Natur. Wie schön es dort ist, wollen die Vereinsmitglieder am Jubiläumstag, den 15. Juni ab 16 Uhr mit einer Feier einmal mehr deutlich machen und laden herzlich dazu ein, sich einmal persönlich zu erleben, wie viel Schönheit und Natur es „hinter dem Forellenpark“ zu finden gibt.

BU.: Franz Ahlers Vorsitzender des Vereins…(v) und sein Team, dem stellvertretenden Vorsitzenden Thomas-Franz Schulz, Geschäftsführer Ralf Heinemann, Kassierer Thomas Schridde und Kommissionator Karl-Heinz Mattenklodt freuen sich über einen Besuch zum Jubiläumstag am 15. Juni

