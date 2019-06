Neue feste Termine für die Kulinarische Stadtführung durch Brilon

Brilon-totallokal: Brilon Kulinarisch erleben

brilon-totallokal: Gaumenfreude trifft bei Stadtführungen auf Geschichte.

Für den Sommer 2019 gibt es selbstverständlich wieder feste Termine für die Kulinarische Stadtführung durch die schöne mittelalterliche Hansestadt Brilon.

Jeweils freitags um 17 Uhr – am 12. Juli 2019, am 2. August 2019 und am 6. September 2019 starten die Teilnehmer am Museum Haus Hövener im Herzen der Stadt Brilon. Der Geschichtsspaziergang dauert 3,5 Stunden und kostet 45 € pro Person. Drei Briloner Qualitätsbetriebe laden während der Stadttour zum Essen und Trinken ein (Vorspeise, Hauptgericht und Dessert, jeweils ein Getränk inbegriffen).

Verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben und verbinden Sie Geschichte mit Gaumenfreuden.

Selbstverständlich können Gruppen ab 10 Personen sich für einen individuellen Termin im Haus Hövener unter museum@haus-hoevener.de oder unter Tel.: 02961 – 9 63 99 01 anmelden. Gutscheine für alle Führungen, sehr beliebt als Geschenk, hält das Team ebenfalls für Sie bereit.

Jeden Samstag um 11.00 Uhr startet eine ca. 1-stündige Stadtführung; in den Sommerferien haben Einheimische und Gäste auch die Möglichkeit mittwochs um 19.00 Uhr ab Museum Haus Hövener durch die Briloner Geschichte zu spazieren.

Themenführungen, wie „Hexe, Henker und Historie“ und der Rundgang mit dem Nachtwächter finden ab Oktober wieder statt. Gruppen können jedoch auch hier wieder einen individuellen Termin im Museum buchen.

Das Team freut sich über Ihren Besuch und über Ihre Anmeldung. Besuchen Sie gern auch kostenlos unseren historischen Hochgarten und genießen Sie eine Pause vom Einkauf in der Gartenoase. Zur Zeit blühen die Rosen und Stauden in Wilhelmines Garten wunderschön.

Quelle: Apollonia Held-Wiese, Museum Haus Hövener

