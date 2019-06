NRW-Ministerpräsident Armin Laschet besucht Jubiläumsfeier der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“

Brilon-Totallokal: Bürgerstiftung: NRW-Ministerpräsident Laschet besucht Jubiläumsfeier

brilon-totallokal: Olsberg/Bigge. Wenn die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ am kommenden Sonntag, 16. Juni, ihren 10. Geburtstag feiert, wird auch ein besonderer Geburtstagsgast zu diesem „kleinen Jubiläum“ gratulieren: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat sich für die Feierlichkeiten in der Bigger Schützenhalle angesagt.

Für Vorstand und Kuratorium der Bürgerstiftung um Vorstandsvorsitzende Christina Evers ist der Besuch von Armin Laschet eine besondere Überraschung: „Wir freuen uns über die Teilnahme des Ministerpräsidenten – und sehen seinen Besuch auch ein Stück weit als Würdigung der Arbeit unserer Bürgerstiftung.“ Zustandegekommen ist der Besuch auf Vermittlung des heimischen Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff, der Armin Laschet auf die Tätigkeit der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ aufmerksam gemacht hat.

Konkret wird Armin Laschet am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr an der Verleihung des Ehrenamtspreises „Olsbergs Beste“ teilnehmen. Mit der Auszeichnung soll insbesondere das bürgerschaftliche Engagement junger Menschen gewürdigt werden. Für die Jugendlichen sei die Anwesenheit des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten sicher noch einmal ein besonderer „Motivationsschub“, freut sich Bürgermeister Wolfgang Fischer, gleichzeitig 2. Vorsitzender der Bürgerstiftung: „Und gleichzeitig unterstreicht die Teilnahme, welche Bedeutung das Ehrenamt in unserer Gesellschaft hat.“

Gefeiert wird der runde Geburtstag der Bürgerstiftung am Sonntag, 16. Juni, von 12 bis 17 Uhr mit einem bunten Programm rund um die Bigger Schützenhalle. Für musikalische Unterhaltung sorgt „Take Ten“, die Partyband des Musikvereins Eintracht Olsberg. Kolping Bigge und KJG Olsberg stellen eine Kinder-Olympiade auf die Beine. Der DRK-Blutspendedienst ist ebenso im Einsatz wie die Jugendfeuerwehr. Kulinarische Genüsse locken ebenso: Burger und Würstchen, Plunderteile, Kaffee und kühle Getränke sind im Angebot. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

