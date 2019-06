Familienausflugstag des Kindergarten Sankt Petrus und Andreas Brilon in den Maximilianpark nach Hamm!

Brilon-Totallokal: Viele spannende Dinge konnten gemeinsam entdeckt werden

brilon-totallokal: Nach langer, intensiver und toller Vorbereitung durch den Elternrat des Kindergartens war es am Dienstag, den 11.06.2019 endlich soweit! Über 33 Familien starteten am frühen Morgen mit ihren Erziehern, 2 Reisebussen und einem „gesponserten Bulli“ der Sparkasse Brilon in Richtung Maxi Park!

Viele spannende Dinge konnten gemeinsam entdeckt werden. Spiellandschaften, ein Piratenkletterschiff, das Schmetterlings und Elefantenhaus uvm. standen auf dem Programm. Zur Mittagszeit wurden gemeinsam an einer Grillhütte leckere Würstchen gegrillt und erste Erlebnisse konnten ausgetauscht werden. Das Tal der tausend Wasser diente am Nachmittag zum Planschen und entspannen bei angenehmem Sonnenschein, bevor es wieder zurück ins Sauerland ging. Ein toller Tag der allen in schöner Erinnerung bleiben wird.

Wir bedanken uns ganz besonders bei unserem Elternrat für die ausgezeichnete Organisation des gesamten Tages und die finanzielle Unterstützung unseres Fördervereins. Ebenfalls bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren großzügigen Sponsoren: Herrn Peter Vogel/Karosserie-Lackiercenter, der Sparkasse Brilon, der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Dekra Niederlassung Meschede, der Firma Herman Becker, der Provinzialversicherung Buxort und Herrn Kürmann/Heimtierbedarf Kürmann, welche diese Fahrt auf unterschiedlichste Art unterstützt haben.

Quelle: Silvia Hesse, Kita St. Petrus und Andreas, Brilon

