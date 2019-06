CDU/FDP-Landesregierung fördert Sportstätten: Brilon erhält 345.000 €

Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“

brilon-totallokal: Die NRW-Landesregierung hat ihr Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ auf den Weg gebracht. Insgesamt stehen bis 2022 insgesamt 300 Mio. Euro zur Verfügung. „Aus diesem Förderprogramm erhält die Stadt Brilon rund 345.000,– €. Mit diesem Geld können nachhaltige Modernisierungen, notwendige Sanierungen und Umbauten von Sportstätten gefördert werden“, so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Diekmann. Bei der städtischen Haushaltsverabschiedung 2019, war auf Antrag der CDU-Ratsfraktion, eine Förderung in Höhe von 150.000,– € für den Umbau des Aschenplatzes in einen Rasenplatz in Petersborn-Gudenhagen beschlossen worden. Auch hierfür steht diese Landesförderung zur Verfügung. Auch in der Kernstadt und einigen Dörfern gibt es Überlegungen Sportstätten zu modernisieren. Daher kommt dieses Förderprogramm zur rechten Zeit.

