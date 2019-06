Brilon-Totallokal: Ehrungen und Beförderungen beim Tambourkorps

brilon-totallokal: Im Mai feierte das Tambourkorps der freiwilligen Feuerwehr Brilon seinen 100. Geburtstag in der Briloner Schützenhalle. Rund 20 Gastvereine, darunter mehrere Musikvereine und Spielmannszüge aus dem Raum Brilon, nahmen am großen Festzug durch die Stadt teil. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal gab es einen Massenchor, bevor der Festakt in der Halle begann. Nach den Grußworten von Freddi Renerich (Musikzugführer Tambourkorps Brilon), Wolfgang Hillebrand (Leiter Feuerwehr Brilon), Dr. Christof Bartsch (Bürgermeister Stadt Brilon), Bernd Krause (Kreisbrandmeister des Hochsauerlandkreises) und Thorsten Zywietz (Landesstabführer) konnten einige Musikerinnen und Musiker des Tambourkorps geehrt und befördert werden.

Der Briloner Bürgermeister Dr. Christof Bartsch sprach Ehrungen aus für:

• Melanie Heitzig: Verdienstmedaille des BDMV in Gold mit Urkunde für 20-jährige Vorstandstätigkeit

• Doris Tilly: Ehrennadel des BDMV in Silber und Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Tätigkeit

• Petra Niggemeyer: Ehrennadel des BDMV in Gold für 30-jährige Tätigkeit

• Winfried Wiegelmann: Ehrennadel des BDMV in Gold und Ehrennadel des VdF in Silber für 40-jährige Tätigkeit

Der Leiter der Feuerwehr, Wolfgang Hillebrand, konnte folgende Musikerinnen und Musiker befördern:

• Josephine Blömeke und Jana Weber jeweils zur Feuerwehrmusik-Anwärterin

• Paul Drilling und Wolfgang Schrewe jeweils zum Feuerwehrmusik-Anwärter

• Marc Bee und Lukas Wrede jeweils zum Feuerwehrmusiker

• Amelie Dohle und Greta Walter jeweils zur Feuerwehrmusikerin

• Annalena Dohle, Klara Elias und Sophia Fastabend jeweils zur Oberfeuerwehrmusikerin

• Robin Thiele zum Oberfeuerwehrmusiker

BU.: hintere Reihe 1vl stv. Musigzugführer Daniel Vogel, 2.vl Musikzugführer Renerich, 1.vr Wehrführer Hillebrand sowie die Beförderten Mitglieder des Tambourkorps

Quelle: Marc Heines, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon