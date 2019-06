Unterwegs – Älter werden in dieser Zeit

Buchvorstellung, Autorenlesung und Diskussion mit Franz Müntefering

brilon-totallokal: Im Rahmen der Reihe „Unterwegs in den Städten und Gemeinden im Hochsauerland“ lädt die AG 60plus der SPD im HSK in Zusammenarbeit mit der SPD Brilon am 1. Juli 2019 um 11:00 Uhr in das Restaurant im Hotel Starke in Brilon zur Buchvorstellung, Autorenlesung und Diskussion mit Franz Müntefering.

Älterwerden heißt leben. Das ist eine spannende Sache. Und für die meisten von uns geht sie länger als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. So ergibt sich Gelegenheit, unterwegs zu sein, sich einzumischen, Mitverantwortung und Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, wohin die Reise geht. Das Alter und die Älteren, ein Problem? Sie sind auch die Lösung.

Franz Müntefering schreibt unbeschwert, aber nachdenklich über das alltägliche Leben im Älterwerden, über Mobilität und Begegnung, über Gesundheit und Sterben, über Solidarität zwischen Menschen, über Europa und unsere Demokratie und, mit besonderer Dringlichkeit, über die Frage, wie wir den künftigen Generationen die Welt hinterlassen. Sein Buch ist getragen von der Zuversicht, dass Dinge gestaltbar sind, abhängig von der Bereitschaft zum Engagement und vom Mut zum Handeln – in der Politik, in der Gesellschaft und persönlich.

Die AG 60plus freut sich, dass Franz Müntefering in Brilon sein Buch vorstellen, Auszüge daraus lesen und mit dem Publikum diskutieren wird.

Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung zur Teilnahme zwingend erforderlich unter 0291-996713 oder via Email an dirk.wiese.wk@bundestag.de

