Vorfreude in Scharfenberg auf den 25. Waldbegang

brilon-totallokal: Große Vorfreude herrscht in Scharfenberg, begeht das Besenbinderdorf doch im Rahmen ihres Schützenfestes am 15. Juni 2019 seinen 25. Waldbegang. Pünktlich zu dem kleinen Jubiläum hat der Ortsverein Scharfenberg eine Festschrift herausgegeben, die die Geschichte und die Bedeutung des Waldbegangs darlegt. Gespickt mit vielen Fotos und versehen mit Vorworten und Geschichten gibt das 24seitige Heft einen Überblick über das inzwischen traditionelle Volksfest. Die Festschrift ist ab sofort im Dorfladen Scharfenberg zum Preis von 3,00 € zu erwerben. Mit der Werbeagentur Landluft und der Druckerei Kemmerling wurde das Werk in die Tat umgesetzt.

Bild: Freuen sich bei der Übergabe über das gemeinsame Werk (v.ln.r.): Jörg Schlüter (Landluft), Klaus Götte (Ortsvorsteher Scharfenberg), Jörg Gödde (Schützenoberst St. Josef Scharfenberg e.V.) und Günther Kemmerling (Satz und Druck Kemmerling).

