RadWerk Upland e.V. / Ergebnisse Rennsportwochenende(n)

Brilon-Totallokal: Bundesliga-Nachwuchssichtung & Hessencup in Gedern, Hessencup in Michelstadt und NRW-Cup in Grafschaft

brilon-totallokal: +++ Rennsportwochenende in Gedern mit Bundesliga-Nachwuchssichtung & Hessencup (08./09.06.2019) sowie Hessencup in Michelstadt (10.06.2019) – Rita und Sven Pollack sammeln Punkte +++

Der Wettbewerb in Gedern erfüllte sich mal wieder selbst den Anspruch, den Sportlern die mit am schwierigsten und anspruchsvollsten Strecken weit und breit zu bieten. Das lockte wiederum über 500 Starter aus ganz Europa an.

Es war daher mehr als sinnvoll, den Freitag zur ausgiebigen Streckenbesichtigung zu nutzen. Samstagmorgen stand für Rita Pollack der Technikparcours im Rahmen des Hessencups auf dem Programm, den sie beherzt fuhr und als sechste beendete. Sven Pollack startete parallel in der Nachwuchssichtung und hatte sechs Stationen aus dem Geschicklichkeitskatalog im Gelände zu absolvieren. Zwei kleine Fehler, die ihm bis dahin nie passiert waren, kosteten eine Platzierung unter den „Top Ten“. Es wurde der 34. Rang, der aber noch mit wertvollen Punkten belohnt wurde.

Rita beendete ihr Cross Country-Rennen mit Rang 16. Die schwere Strecke will doch noch mehrfach trainiert werden. Steile Anstiege und Abfahrten, Wurzeln, Steine, enge Kehren – alles dabei. Solche Kurse findet man im Upland und den anderen Rennserien leider nicht.

Am Sonntag stand für Sven das Cross Country-Rennen auf der Strecke der Elite-Fahrer auf dem Programm. Zwei Sektionen wurden zwar herausgenommen, aber die Strecke forderte von den fast 70 Startern Konzentration von Start bis Ziel. Nach 45 Minuten Renndauer stand der 41. Rang zu Buche.

Am Pfingstmontag ging es weiter mit dem Hessencup in Michelstadt. Nach Geschicklichkeitsparcours und City-Cross konnten sich Rita über den 6. und Sven über den 5. Gesamtrang freuen.

+++ NRW Cup in Grafschaft (16.06.2019) – RadWerker überzeugen, Sven sprintet auf Platz 3 +++

Beim NRW-Cup in Grafschaft gingen vier Sportler vom RadWerk Upland an den Start. In der U15 überzeugte Sven Pollack mit einem fehlerfreien Parcours. Er wurde Dritter – zwei Sekunden hinter dem Ersten. Im Cross Country-Rennen führte er eine Dreier-Verfolgergruppe um Platz 4 an. Die Gruppe arbeitete gut zusammen. Im Schlussspurt errang er Platz 4 und wurde in der Tages-Gesamtwertung Dritter.

In der U13 fuhr Henri Kelm einen starken Parcours, übersah aber leider an einer Stelle kurz die besser bepunktete Spur und verlor dadurch vier Punkte. Dennoch reichte es zu Platz 5. Bent Kammler zog nach und wurde Sechster.

Im Cross Country-Rennen mussten beide von hinten starten, da sie nicht am Cup teilnehmen. Bei der Aufholjagd sprangen ein 15. und ein 17. Platz heraus. In der Tageswertung reichte es zu Platz 9 für Henri und 13 für Bent.

Bei den Schülerinnen U13 ging neben Rita Pollack das gewohnt starke Feld an den Start. Zwei kleine Fehler im Parcours ergaben Rang 8. Ein beherztes Cross Country-Rennen endete auf Platz 6. Im Gesamtergebnis wurde es ein 8. Platz, punktgleich mit der Siebten. Entscheidend ist das Ergebnis vom Technikteil.

