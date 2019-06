Egbert und Eva Siebers sind das neue Königspaar in Messinghausen.

Egbert und Eva Siebers sind das neue Königspaar der St. Vitus Schützenbruderschaft Messinghausen.

brilon-totallokal: Messinghausen. Mit dem 178. Schuss setzte sich der 58-jährige 1. Brudermeister der Bruderschaft und Rechtsanwalt gegen Thorsten Kappe, Dennis Schmidt und Simon Dierkes durch und regiert nun für ein Jahr mit seiner Ehefrau in Messinghausen. Vizekönig wurde Simon Dierskes. Den Reichsapfel schoss Hans Kleff, Oberst der Bruderschaft, und das Zepter der scheidende Schützenkönig Franz-Martin Schöder. Am Abend präsentierte sich das Königspaar im Festzug den vielen Zuschauern am Straßenrand.

Foto: privat

