Über 20.000 Besucher beim Deutscher Wandertag in Winterberg und Schmallenberg

Mehr als 200 Wanderungen alle Generationen und täglich Rahmenprogramm

Strahlende Aussichten für den 119. Deutschen Wandertag vom 3. bis 8. Juli im Sauerland: Die Wetteraussichten sind bestens, das umfangreiche Programm ist gut gebucht und die Vorbereitungen laufen nach Plan. Zusammen mit 20.000 bis 30.000 Gästen freuen sich die Organisatoren auf erlebnisreiche Tage voller Wander- und Naturgenuss. Trotz der großen Besucherzahl sind noch Übernachtungsmöglichkeiten vor allem im Bereich der Hotels und Ferienwohnungen frei.

Perfekte Wetteraussichten

Nach der großen Hitzewelle wird das Wetter deutlich angenehmer. Für die zweite Wochenhälfte melden die Wetterdienste frische, trockene Luft und meist blauen Himmel. Das kommt für die Organisatoren, die Ferienwelt Winterberg, das Schmallenberger Sauerland und den Sauerländer Gebirgsverein (SGV) wie bestellt. Seit fast zwei Jahren laufen die Vorbereitungen auf das Mega-Event, der Aufwand war und ist immens.

Wanderprogramm der Superlative

Fast 200 Wanderungen stehen auf dem Programm, hinzu kommen Mountainbike- und Segwaytouren. Über 100 Wanderführer begleiten die Gäste, zudem stehen fast 120 Wegbegleiter und unzählige Helfer bereit, um den Besuchern einen rundherum schönen Aufenthalt zu bereiten. Alleine die Wanderungen von leicht bis ambitioniert summieren sich auf rund 1750 Kilometer. Nicht eingerechnet sind zahlreiche Stadtführungen und Radtouren. Würde ein Gast an allen Programmpunkten teilnehmen, so wäre er über 700 Stunden unterwegs.

Im Einsatz sind nicht nur die Mitarbeiter der touristischen und städtischen Organisationen in Winterberg und Schmallenberg. Als dritter Organisator im Bunde, ist der SGV stark engagiert. Von seinen 35.000 Mitgliedern in 230 Abteilungen kommt großes ehrenamtliches Engagement. Viele sind direkt in die Veranstaltung involviert.

Wanderungen für jedes Alter

Das Motto „Treffen der Generationen“ wird die Besucher die ganze Woche über begleiten. Darum hat das Organisatorenteam bei der Programmgestaltung an alle Interessen und Altersgruppen gedacht und viele Angebote für Kinder und Jugendliche geschaffen. Zu den abenteuerreichsten Angeboten gehört das Jungendcamp in der „Sauerländer Wildnis“ Züschen. Viele weitere lehrreiche Naturführungen für Familien sind im Programm.

Ambitioniert oder barrierefrei

Die anspruchsvollste Tour ist die 24h Trophy. Die 24-Stunden-Wanderung über 80 Kilometer und 2.200 Höhenmeter über die Berge der Ferienwelt Winterberg gehört zu den Höhepunkten im Wanderprogramm. Die leichteste der Wanderungen ist das Naturerlebnis für Senioren. Bei dem gemütlichen, barrierefreien Waldspaziergang auf dem vier Kilometer langen Holzerlebnisparcours in Schmallenberg tanken ältere Gäste Kraft und genießen die Natur.

Schaurig und schön

Die wohl spannendste Tour ist die „Mörderische Wanderung um den Wilzenberg“ mit Autorin Kathrin Heinrichs mit Lesung aus ihrem Buch “Heimatrausch. Kaum weniger spannend ist eine Führung entlang des Mythen- und Sagenweges. Die Tour in Züschen entführt die Besucher zu den „Opfersteinen“, Henker- und Gerichtsstätten und vielen anderen sagenumwobenen Plätzen, deren Geschichten dem heutigen Besucher noch einen Schauer über den Rücken jagen.

Kulinarisch genießen im Grünen

Den Platz um die genussreichste Wanderung machen mindestens zwei Kandidaten unter sich aus. Beim Fünf-Gang-Menü entlang des Rothaarsteigs genießen Wanderer an jeder Station typische Leckereien der heimischen Gastgeber. Die kulinarische Hüttentour durch das Skiliftkarussell Winterberg verwöhnt den Gaumen in verschiedenen Skihütten.

Die ganze Region ist einbezogen

Nicht nur in Winterberg und Schmallenberg ist der 119. Deutsche Wandertag erlebbar. Bis in die umliegenden Orte erstrecken sich die Wanderungen. In Bestwig lockt eine Tour auf dem Bergbauwanderweg. In Bad Berleburg geht’s hoch zur keltischen Wallburg. In Eslohe entdecken Wanderer den Lebensraum von Fledermäusen und Nachtigallen. In Medebach und Küstelberg sind sie auf dem Kleinbahnwanderweg unterwegs. In Meschede spazieren Besucher auf dem Henneseerundweg.

Viele der Wanderungen sind bereits ausgebucht. Unter www.deutscher-wandertag-2019.de finden Interessierte jedoch nach wie vor viele spannende Wandertouren für jeden Geschmack. Sie können ab dem 1. Juli wieder vor Ort in den Wandertagsbüros gebucht werden. Ebenfalls im Programm sind Mountainbike- und eBike-Touren sowie Busrundfahrten.

Höhepunkt Festumzug der Wandertagshauptstädte

Umfangreich ist auch das Unterhaltungsprogramm. Sowohl in Schmallenberg, als auch in Winterberg sind Bühnen aufgebaut, an denen die Gäste bei Livemusik feiern können. Tagsüber unterhält Kinderprogramm die kleinen Besucher. Einer der Höhepunkte eines jeden Deutschen Wandertags ist der große Festumzug, an dem bis zu 10.000 Menschen teilnehmen. Er findet im Schmallenberger Stadtkern mit seiner malerischen Fachwerkkulisse statt. Teilnehmen werden unter anderem die Ortsgruppen des SGV und viele weitere Vereine und Musikgruppen. Sie werden den Zuschauern viele regionstypische Besonderheiten präsentieren.

Spartipp Wandertagsplakette

Die Wandertagsplakette dient als Identifizierungsmerkmal und Souvenir. Mit einem kleinen Holzkrug zeigen die Teilnehmer, dass sie mit dabei waren und erkennen sich während der Veranstaltung gegenseitig. Er berechtigt es zur freien Nutzung von Bus und Bahn während der Veranstaltungszeit. Der Träger nimmt außerdem am kompletten Veranstaltungsprogramm gratis teil. Weiterhin gibt es Ermäßigungen bei Freizeitangeboten der Region sowie in vielen Einzelhandelsgeschäften. Den kleinen Holzkrug können die Teilnehmer vor Ort für 6,50 Euro erwerben.

Unterkünfte vermitteln die Tourist-Informationen Winterberg, Am Kurpark 4, unter Telefon 02981 92500 oder info@winterberg.desowie die Tourist-Information Schmallenberger Sauerland, Poststraße 7, unter Telefon 02972 97400 oder info@schmallenberger-sauerland.de.

Hintergrund:

Der 119. Deutsche Wandertag findet vom 3. bis 8. Juli 2019 in Schmallenberg und Winterberg statt. Das Sauerland ist die erste prämierte Qualitätswanderregion Deutschlands. Diese Wanderangebote wollen die Organisatoren einer neuen, interessierten Zielgruppe vorstellen. Gastgeber sind die Ferienwelt Winterberg und das Schmallenberger Sauerland. Ausrichter ist der Sauerländische Gebirgsverein (SGV). Der Deutsche Wandertag ist eine alljährlich wiederkehrende Veranstaltung des Deutschen Wanderverbands und gilt mit 20.000 bis 30.000 Teilnehmern als das größte europäische Wanderevent.

