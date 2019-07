Bike Week der Superlative startet am 11. Juli 2019

50.000 Biker feiern am Fuße des Ettelsbergs

brilon-totallokal: Willingen. Nach drei großartigen Jahren in Willingen/Sauerland hat sich die Bike Week Willingen fest in der Bikerszene etabliert. Die über 40.000 qm große Location mit ihren verschiedenen Areas, am Fuße des Ettelsbergs, hat sich als ideal erwiesen.

Willingen und das Sauerland bieten eine einzigartige touristische Infrastruktur und Qualität. Das Panorama des Ettelsbergs mit Kabinenseilbahn und Aussichtsturm (837 m ü. NHN.), die idyllische Tallage und das imposante Viadukt (anno 1917, 290 m lang, 31 m hoch) verbreiten absolute Urlaubsstimmung.

An vier Tagen werden über 50.000 motorradbegeisterte Gäste erwartet, die die Veranstaltung auch gerne für einen Kurzurlaub und Ausfahrten im schönen Sauerland nutzen. Hierfür bietet sich das Land der tausend Berge und ungezählter Kurven ideal an.

In drei Jahren haben die ehrenamtlichen Macher der Bike Week aus Dortmund viel Erfahrung gesammelt und eine Bike Week der Superlative geplant. Die Zahl der Bühnen wurde von zwei auf vier gesteigert. Hier werden über 20 Live Acts geboten und das alles bei freiem Eintritt.

Zum Vergleich: In Dresden oder Rüdesheim werden zwischen 15 € und 30 € Eintritt verlangt. Einzig und erstmalig wird in Willingen eine Umweltpauschale von 5 € erhoben. Diese ist einmalig für die gesamte Veranstaltung einfach am Bierstand zu entrichten. Der Eintritt und die Parkplätze sind kostenlos.

In der Dealer Area und auf der Foodmeile präsentieren wieder rund 100 Händler und Gastronomen ihre Angebote. Darunter natürlich auch bekannte Gesichter die man aus Hamburg und Faak kennt, den beiden größten Harley-Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum, die als Inspiration für Bike Week gedient haben. Schnell waren sich 2014 die fünf veranstaltenden Freunde aus Dortmund klar: So etwas wie die Hamburg Harley Days oder die European Bike Week brauchen wir auch bei uns, in der Mitte Deutschlands. Gesagt, getan: Die Bike Week gilt heute als das schönste und größte Festival für Harley-Enthusiasten zwischen Hamburg und Faak. Apropos Harley. Die Kultmarke ist mit sieben Händlern (aus Kassel, Remscheid, Bochum, Hagen, Bielefeld, Düsseldorf und Kamen) auf der Veranstaltung vertreten. Auch der große Harley Davidson Showtruck ist wieder dabei, vollgepackt mit den aktuellen Modellen, bereit für kostenlose Probefahrten durchs schöne Sauerland.

Ebenfalls wird auch 2019 wieder eine Harley zugunsten eines guten Zwecks verlost. Lose gibt’s bei den vorgenannten HD Händlern und auf der Bike Week.

Die Verlosung findet am Samstagabend, 13.7. und 22 Uhr, statt und wird mit einem großem Höhenfeuerwerk gefeiert. Danach geht, wie an jedem Abend, die Party im großen Festzelt mit Livemusik bis in die Nacht weiter.

