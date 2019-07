Rock, Pop und Soul bringen den Briloner Marktplatz zum Beben!

Programm Musiksommer 2019

brilon-totallokal: Der 22. Briloner Musiksommer steht vor der Tür! „Wir sind immer wieder bemüht, neue Künstler nach Brilon zu holen, aber auch solche, die uns hier in Brilon schon begeistert haben“, unterstrich Thomas Mester, BWT Brilon, bei der Präsentation des Programms des diesjährigen Musiksommers in den Räumlichkeiten der Sparkasse Hochsauerland, die wie auch in den letzten Jahren zu den Hauptsponsoren zählt. Zu weiteren Unterstützern gehören die Fa. Egger, Stadtwerke Brilon, der Getränkegroßhandel Peter Bergmann, afri cola, die Brauerei Warsteiner und GERMETA. „Diese Veranstaltung hat sich mega entwickelt und ist zu einem wichtigen Baustein des gesellschaftlichen Lebens in Brilon geworden“, führte Martin Ansorge, Fa. Egger, weiter aus. „Andere Städte beneiden Brilon um diese Veranstaltungsreihe“, so Ulrich Dolle, Vorstand Sparkasse Hochsauerland.

„Traumland“ Während der Veranstaltungen des Musiksommers ist das Spielparadies „Traumland“ in der Sparkasse Hochsauerland geöffnet. Dort warten tolle Aktionen und Ideen zum Spielen, Basteln und Toben auf alle KNAXianer im Alter von 3 bis 10 Jahren. Der Kindermusiksommer 2019 trägt den bezeichnenden Titel „Sommerdisco“! Wichtig: Bitte an die KNAXkarte denken!

Die nachfolgenden Veranstaltungen dauern von 19.30 bis 22.00 Uhr und finden auf dem Marktplatz Brilon statt.

Donnerstag, 11. Juli 2019

MICHAEL JACKSON TRIBUTE LIVE EXPIERENCE

„Ein wirklicher Kracher zu Beginn!“ So umschreibt Thomas Mester die erste Veranstaltung des Musiksommers. Im 10. Todesjahr von Michael Jackson lässt die einzigartige und originale Show mit Weltklasseniveau die Musik vom „King of Pop“ weiterleben. Rund um den überragenden Solisten Sascha Padzdera sorgt eine große Band und erstklassige Tänzerinnen für einen unvergesslichen Abend.

Freitag, 12. Juli 2019

„GOODBEATS“ – Partyband

Diese Funk-Rock-Party kommt jung, frisch und stylisch daher. Rock & Pop aus den aktuellen Charts, Eurodance Hits aus den 90ern, Funk- und Soulklassiker aus den 70ern, Latin Hits und Rock´n´Roll – Klassiker aus den 50ern werden von vier Vollblutmusikern präsentiert.

Donnerstag, 18. Juli 2019

Alex im Westerland

Ob jung, ob alt – diese Frankfurter Band begeistert mit den besten Songs von den „Toten Hosen“ und den „Ärzten“ sein Publikum. Die vier erfahrenen Musiker bieten eine musikalisch anspruchsvolle und klanglich authentische Performance.

Donnerstag, 25. Juli 2019

„Jini Meyer & Band“ Sommer – Tour 2019

Mit Jini Meyer ist eine der besten Rockstimmen Deutschlands zu Gast in Brilon. Die ehemalige LUXUSLÄRM Sängerin hat nach einer zweijährigen kreativen Pause ihre Solo-Karriere gestartet und präsentiert eindrucksvoll eigene Songs. Aber auch der eine oder andere Song ihrer ehemaligen Band LUXUSLÄRM wird zu hören sein.

Freitag, 26. Juli 2019

DJ –Abend „Generation Sound“

„Das wird ein ganz spezieller Abend“, so Thomas Mester. „Diese Veranstaltung – präsentiert von der Sparkasse Hochsauerland – hat bei seiner ersten Performance letzten Jahres für „Kreischalarm“ gesorgt.“ DJ Henning startet mit Hits aus den 90ern und Musik aus dem Pop Genre. Musik aus den Bereichen Charts, House und Pop übernimmt dann DJ Black Smith. Diesem Event ist übrigens eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden. Es darf ausnahmsweise bis 23.00 Uhr gespielt werden.

Donnerstag, 1. August 2019

„B.B. & The Blues Shacks feat. Bonita“

Die bekannte Bluesband steht für Rhythm und Blues, einem in den 40er Jahren vorherrschenden Stil afroamerikanischer Popmusik. Mit auf Tour geht die Sängerin Bonita, die mit ihrer einzigartigen Stimme das Publikum begeistern wird.

Freitag, 2. August 2019

Ö – Band

Zwei Stunden Grönemeyer pur! Die Ö – Band um den genialen Frontmann der Band, Matthias Liebetruth, ist definitiv die authentischste Herbert Grönemeyer Tribute Band. Die Profimusiker werden die Zuhörer in kürzester Zeit mit ihrer einmaligen Bühnenpräsenz für sich einnehmen.

Die folgende Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr und findet im Kurpark von Brilon statt. Bei schlechtem Wetter wird man in das Hotel am Kurpark ausweichen.

Donnerstag, 15. August 2019

Schaurig schöne Geschichten in einer Sommernacht!

Die Premiere letztes Jahr war ein voller Erfolg. Christiane Kretzschmar und Bernd Schläger lesen „nachtschwarze“ Geschichten – faszinierend und schaurig schön! „ Zunächst begleitet Tageslicht die Veranstaltung. Wenn dann die Dämmerung langsam einsetzt, entsteht eine tolle Atmosphäre!“ So beschreibt Thomas Mester die letztjährige Lesung.

Der Eintritt zu allen Events ist wie immer kostenfrei. Weitere Informationen sind erhältlich unter kultur@brilon.de oder telefonisch unter 02961/969950.

