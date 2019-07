Musik, Kunst, Tourismusbörse, Motorrad-Touren und mehr…

Winterberg lockt zum 119. Deutschen Wandertag vom 3. bis 8. Juli mit einem bunten Rahmenprogramm / Flyer in der Tourist-Info

Winterberg. Das Veranstaltungs-Paket ist geschnürt und darf ab Mittwoch geöffnet werden. Wenn Sauerland-Ranger Ömmes alias Gerd Normann am kommenden Mittwoch, 3. Juli, um 19.30 Uhr in Borgs Scheune in Züschen mit seinem Kabarett-Programm „Halali“ den 119. Deutschen Wandertag in Winterberg und Schmallenberg kulturell eröffnet, dann ist dies der Auftakt für ein buntes Programm auch abseits der Wanderwege in der Gastgeber-Region Winterberg. Von Live-Musik über Walking Acts bis hin zum Mitmachkonzert für Kinder, Tanz, Chorgesang wird viel geboten. Zudem lockt die Tourismusbörse in die Winterberger Innenstadt und auch Motorradfahrer kommen auf ihre Kosten. Das komplette Programm ist in einem übersichtlichen Flyer dargestellt, der unter anderem in der Tourist-Info Winterberg am Kur- und Vitalpark kostenlos erhältlich ist. Online ist das Programm unter www.winterberg.de sowie www.deutscher-wandertag-2019.de zu finden.

Mister Soulman, Black Velvet, die Twersbraken, Sultan of Swing, die Udo Jürgens Coverband Sahnemixxx und viele mehr werden vom 3. bis 8. Juli auf der Bühne des Winterberger Marktplatzes für richtig gute Musik sorgen. Hinzu kommen Walking Acts wie Immanuel Immergrün auf seinen Stelzen, die Original Salzsieders oder auch die Mobilband Sultan of Swings, die sich gekonnt unters Volk mischen. Für die junge Generation sorgen unter anderem Herr H mit dem Mitmachkonzert sowie das Kinderlieder-Konzert mit Reinhard Horn. Nicht zu vergessen die Dynamik Dance Academy, die Züscher Garde, die Judo-Abteilung des TuS Züschen sowie die Street Dance Academy oder auch die Negertalmusikanten, die mit ihren Darbietungen das Publikum begeistern werden.

Tourismusbörse und Programm auch für Einheimische interessant

Wer sich ein wenig inspirieren lassen möchte für seinen nächsten Urlaub, der ist auf der Tourismusbörse am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Winterberger Innenstadt goldrichtig. Unter anderem werden die Urlaubs-Regionen Westerwald, Luxemburg, die Algarve oder auch der Teutoburger Wald sowie der Südharz vertreten sein. „Die Tourismusbörse ist natürlich für die Gäste des Deutschen Wandertages, aber insbesondere auch für die Bürgerinnen und Bürger in Winterberg eine tolle Gelegenheit, sich ein paar Ideen für den nächsten Urlaub zu holen. In Kombination mit den anderen Programmpunkten sowie der einen oder anderen Wander-Etappe dürfen sich auch die Einheimischen auf eine bunte und attraktive Woche freuen“, betont Winterbergs Tourismus-Direktor Michael Beckmann.

Nicht nur Wanderfreunde, auch Motorradfahrer dürfen sich im Rahmen des 119. Deutschen Wandertages auf zwei geführte Touren freuen. Am Samstag, 6. Juli, geht es ab 10 Uhr auf eine 180 Kilometer lange Route über Schmallenberg, Bad Laasphe und Bad Berleburg, Medebach und zurück nach Winterberg. Am Sonntag führt die zweite Tour über 190 Kilometer nach Bad Fredeburg, Erndtebrück nach Schmallenberg. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr an der Tourist-Info Winterberg am Kurpark 6. Kosten: 10 Euro pro Person. Die Verpflegungskosten bei den Pausen müssen selbst übernommen werden. Einige Plätze sind noch frei, Anmeldungen sind möglich bei der Tourist-Info unter 02981 92500.

Info-Box

• Viele weitere Informationen zum 119. Deutschen Wandertag gibt es auch online unter www.winterberg.de; www.deutscher-wandertag-2019.de; www.24h-trophy.de;

• Viele weitere Informationen zum 119. Deutschen Wandertag gibt es auch online unter www.winterberg.de; www.deutscher-wandertag-2019.de; www.24h-trophy.de;

• Die Tourist-Info Winterberg steht zudem für alle Fragen unter 02981 92500 zur Verfügung;• Wer nach dem Deutschen Wandertag direkt wieder Lust aufs Wandern hat, der darf sich auf die nächste Familien-Wanderwoche vom 11. bis 17. August mit vielen tollen Angeboten freuen.

Quelle Text+ Foto: Ralf Hermann / Textzeit!

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon