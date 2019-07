Podiumsdiskussion des Jugendparlaments Brilon am 10. Juli 2019

Podiumsdiskussion des Jugendparlaments Brilon für Jugendliche und junge Erwachsene mit unseren heimischen Bundestagsabgeordneten

brilon-totallokal: Die letzte Bundestagswahl ist zwei Jahre her. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Was ist aus den Wahlversprechen, Ideen und Wünschen geworden? Was konnte umgesetzt werden? Die Jugend im Sauerland geht mittlerweile für „Fridays for Future“ auf die Straße. Was tut sich in Sachen Klimaschutz?

Darf es sein, dass die Rettung von Flüchtlingen strafbar ist? Wenn Du Dich das oder anderes fragst, findest du bei uns Antworten.

Wir – das Briloner Jugendparlament – veranstalten am Mittwoch, 10. Juli 2019 um 18:00 Uhr im Casino der Sparkasse Hochsauerland in Brilon eine Podiumsdiskussion mit unseren Bundestagsabgeordneten aus dem Hochsauerland. Mit dabei sind Prof. Dr. Patrick Sensburg (CDU), Dirk Wiese (SPD), und Carl-Julius Cronenberg (FDP).

Es wird über aktuelle Themen diskutiert und die Möglichkeit geben, die Politiker mit eigenen Fragen zu „löchern“. Herzlich eingeladen sind natürlich nicht nur die Jugendlichen, sondern alle Interessierten jeden Alters.

