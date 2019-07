Heimvorteil HSK – Stand-Up-Paddeling auf dem Hennesee

brilon-totallokal: Ganz nach dem Motto „Nutze deinen Heimvorteil“ bietet der Rückkehrer Stammtisch am 18. Juli für Schon-, Wieder-, oder Bald-Sauerländer Stand-Up-Paddeling auf dem Hennesee an. Unter Anleitung vom Wassersport Hennesee-Team geht es ab 18 Uhr an der Badebucht los. Im Anschluss ist für alle Wassersportler und Rückkehrer, die später dazu kommen wollen, ein Tisch ab 19 Uhr im H1 reserviert. Interessierte Wasserfreunde können sich bis zum 16. Juli unter heimvorteil@hochsauerlandkreis.de anmelden. Gebühr für Stand-Up-Paddeling: 10 € (inkl. Einführung, Board, Neoprenanzug, 1h SUP)

Quelle text und Bild: Petra Piechkamp, Wassersport Hennesee und Karin Gottfried, Heimvorteil HSK Copyright: Heimvorteil HSK

