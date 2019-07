Wie funktioniert Demokratie? – Wie funktioniert ein Parlament?

Wanderausstellung des deutschen Bundestages im Museum Haus Hövener

brilon-totallokal: Am zweiten Juli begrüßte der Hausherr Winfried Dickel im Museum Haus Hövener die vielen Lehrerinnen, Lehrer, Schulleiter und Rektoren der verschiedenen Briloner Schulen, die Interesse am Parlament haben. Er hob hervor, dieses auch im Namen der Stifterin des Museums Wilhelmine Hövener zu tun, da dieses als ehemalige Lehrerin sich über den Zuspruch zu dieser Ausstellung freuen würde. Weiter betonte Winfried Dickel dass ein Museum nicht nur ein Haus des Forschens, sondern auch des Lernens und Lehrens ist.

Das Museum Haus Hövener hat die Wanderausstellung des deutschen Bundestages um eine Würdigung von Heinrich Lübke mit ausführlichen Texten erweitert. Dickel betonte, das Heinrich Lübke für Brilon, wo er 1913 erfolgreich seine Abiturzeit beendete, sehr wichtig war. Sein Ansinnen nach dem II. Weltkrieg war, die Bauern in der Mittelgebirgsregion, nach dem Ausfall der früheren Ostgebiete als Kornkammer Deutschlands, für den Getreideanbau zu gewinnen. Hierzu setzte er sich besonders für die Durchführung des Aussiedlungsprogramms, welches bereits um 1954 in Brilon erfolgreich eingeleitet wurde, ein.

Besonders wichtig für Schüler

Prof. Dr. Patrick Sensburg CDU, MdB sieht in dem Museum einen hochwertigen Raum für die Präsentation und Diskussion der Wanderausstellung. Er wies darauf hin, dass mit dieser durch ihn eröffneten Wanderausstellung zeitgleich sieben weitere an verschiedenen Orten in der Bundesrepublik stattfinden. Auf diese Art finden somit jährlich ca. 150 Ausstellungen zur Information und Wissensvermittlung über Demokratie und Parlamentarismus statt. Besonders wichtig, so Patrick Sensburg, ist diese Ausstellung für Schülerinnen und Schüler um zu erkennen wie funktioniert Demokratie und wie funktioniert ein Parlament.

Das Haus Hövener ist nach seiner Ansicht ein Haus der offenen Tür und ermöglicht somit allen Bevölkerungsschichten den Zutritt zu dieser und anderen Ausstellungen. Erfreut zeigte er sich über die schöne Ergänzung der Ausstellung durch die Bild- und Textplatzierung zu Heinrich Lübke. Prof. Dr. Patrick Sensburg forderte die Anwesenden und zukünftigen Besucher auf, den deutschen Bundestag im Haus Hövener zu erkunden. Hierzu stehen zu weiteren Informationen Karl Schlich und Justina Grozek als Mitarbeiter des deutschen Bundestages bereit.

Bildunterschrift: Vergangenheit und Zukunft des Parlamentarismus im Museum Haus Hövener. Prof. Dr. Patrick Sensburg MdB mit dem Bildnis des ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke, der 1913 am Gymnasium Petrinum in Brilon seine Abiturprüfung erfolgreich ablegte.

