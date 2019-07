Ab sofort Anmeldestart

Brilon-Totallokal: Sommerleseclub der Stadtbücherei Olsberg mit neuem Konzept

brilon-totallokal: Olsberg. Die Sommerferien stehen vor der Tür – und damit auch der neue Sommerleseclub der Stadtbücherei Olsberg. Der bisherige Juniorleseclub wurde runderneuert: Zum ersten Mal dürfen nicht nur Grundschüler mitmachen. Der Sommerleseclub ist offen für alle, die gerne lesen – ob jung, ob alt, ob alleine oder in Gruppen. Der Schwerpunkt der Teilnehmer liegt bei Kindern und Jugendlichen, aber auch Kleinkinder und Erwachsene sind zum Mitmachen eingeladen.

Die Bücherei freut sich in diesem Sommer erstmals auch auf Lese-Teams. Bis zu fünf Personen können ein Team bilden und gemeinsam am SLC teilnehmen. Die Teams können aus Freunden oder auch Familien bestehen. Herzstück des Leseclubs ist das gemeinsame Leselogbuch, bei dem verschiedene Aktivitäten und Aufgaben zusammen gelöst werden müssen, die am Ende mit LeseOskars prämiert werden. In dem Leselogbuch werden darüber hinaus Stempel gesammelt. In welcher Form man das Logbuch nutzen möchte, ob als Papierversion oder als Online-Logbuch digital, kann jedes Team oder jeder Teilnehmer individuell für sich entscheiden. Wer keine Lust auf Teamwork hat, kann natürlich auch alleine mitmachen.

Einzelteilnehmer oder Teams, die mindestens drei Stempel (bei Teams von fünf Teilnehmern müssen fünf Stempel vorhanden sein) bekommen haben, nehmen erfolgreich am Club teil. Stempel erhält man für gelesene Bücher, für gehörte Geschichten oder für die Teilnahme an einer Veranstaltung in den Sommerferien wie zum Beispiel dem Manga-Workshop mit Alexandra Völker. Den bietet die Stadtbücherei Olsberg am Dienstag, 16. Juli, von 14.30 bis 17.30 Uhr für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren an. Das Thema des Workshops ist Pop-up-Welten und Lesezeichen. Alexandra Völker ist Absolventin der Akademie für Kommunikationsdesign in Köln. Durch die Reihe »Sailor Moon« inspiriert, begann sie schon im jungen Alter, im Manga-Stil zu zeichnen. Die Mangaka zeichnet seit 2005 für den Verlag Egmont Manga & Anime und hat bereits zahlreiche eigene Werke veröffentlicht. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten per Telefon (02962) 979 383, E-Mail an stadtbücherei@olsberg.de oder direkt in der Stadtbücherei Olsberg, Hauptstraße 73a.

Das vollständige Programm aller Veranstaltungen der Stadtbücherei Olsberg im Sommerleseclub kann man unter https://www.sommerleseclub.de/bibliotheken/olsberg im Internet einsehen.

