BBL-Radtour 2019

In diesem Jahr veranstaltet die Briloner Bürgerliste (BBL) ihre Fahrradtour am Sonntag, den 14. Juli. Auch Nichtmitglieder sind dazu herzlich eingeladen.

Wir treffen uns um 10:00 Uhr auf dem Marktplatz in Brilon. Von dort aus radeln wir nach Willingen. Alternativ ist auch eine Anfahrt mit der Bahn nach Willingen möglich, um 10:57 Uhr ab Bahnhof Brilon-Stadt. In Willingen bringt uns die Seilbahn auf den Ettelsberg. Weiter geht es zur Niedersfelder Hochheide. Dort ist eine Pause an der Hochheidehütte vorgesehen. Anschließend fahren wir über Küstelberg und Grönebach nach Niedersfeld. Weiter geht es über den Ruhrtalradweg nach Olsberg. Von dort kann man entweder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad über Antfeld zurück nach Brilon gelangen. Da am Hillebachsee (vor Niedersfeld) eine weitere Pause vorgesehen ist, kann, wer mag, Badezeug mitnehmen.

Anmeldungen bitte per Mail an info@briloner-buergerliste.de oder unter Telefon 02961-3550.

Quelle: Edsmund Leisse

