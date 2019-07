Westfälische Hanse reiste zum Internationalen Hansetag nach Pskow, Russland

Brilon-Totallokal: Vom 27. bis 30. Juni 2019 fand im russischen Pskow der 39. Internationale Hansetag statt.

brilon-totallokal: Eine Abordnung westfälischer Hansestädte hat sich auf den Weg gemacht, um in der 300 km südlich von St. Petersburg liegenden Stadt Westfalen zu präsentieren.

Insgesamt trafen sich 2000 Delegierte aus 89 Städten. Die Vertreterinnen und Vertreter aus 12 hanseatischen Ländern erlebten einen stimmungsvollen Hansetag, getragen von einer sehr herzlichen Gastfreundschaft und Offenheit der Pskower Bevölkerung.

Auf der Hansemeile, an die sich ein großer Handwerkermarkt anschloss, präsentierten sich insgesamt 89 Städte des internationalen Hansebundes. Darüber hinaus bot sich den Besuchern auf insgesamt 13 Bühnen ein buntes Kulturprogramm, an dem sich auch Vertreter aus Westfalen beteiligten: die Soester Kumpaney, die Jagdhornbläser Warstein/Brilon, der junge Nachwuchskünstler Aaron-Noel Nachtigall aus Hamm und der Shantychor Herford.

Im Rahmen der Delegiertenversammlung wurde der Bürgermeister von Brilon Dr. Christof Bartsch in das Präsidium des Internationalen Hansebundes gewählt. Damit folgten die Delegierten dem Vorschlag der Mitgliederversammlung des westfälischen Hansebundes. Dr. Bartsch nutzte dort ebenfalls die Gelegenheit, um ausführlich über den Ablauf und Stand der Organisation der Hansetage 2020 in Brilon zu berichten. Mit den Städten Hannover, Great Yarmouth (Großbritannien) und Staraya Russa (Russland) wurden drei neue Mitglieder in den internationalen Hansebund aufgenommen, der nunmehr 195 Städte aus 16 Ländern umfasst.

Den Rahmen der vier festlichen Tage bildeten die eindrucksvolle Eröffnungsfeier und die feierliche Abschlusszeremonie vor der historischen Kulisse des Pskower Kremls. Die Gäste aus den teilnehmenden Hansestädten konnten sich vor der Abschlusszeremonie in einer farbenprächtigen Parade von den Pskowern verabschieden.

Der Briloner Bürgermeister Dr. Christof Bartsch nahm die Hansefahne aus den Händen von Yelena Polonskaya, Bürgermeisterin der Stadt Pskow und Jan Lindenau, Vormann der internationalen Hanse, entgegen, die damit abermals für ein Jahr in Westfalen ist. Damit beginnt für Brilon das letzte Jahr der Vorbereitungen der 40. Internationalen Hansetage, die vom 4. bis 7. Juni 2020 stattfinden werden.

