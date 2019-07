Kindergarten Olsberg auf Kneipp’schen Spuren

Brilon-Totallokal: Die Kinder des städtischen Kindergartens Olsberg erlebten das Thema „Kneipp“ und waren begeistert.

brilon-totallokal: Olsberg. Wer ist Pfarrer Kneipp?Und warum wird beim Wandern aus einer Gießkanne Wasser über Beine und Arme geschüttet? – Die Kindergartenkinder Olsberg wissen jetzt Bescheid. Mit Kneippanimateurin Silke Hagemeister begaben sich jüngst die Kinder auf den Kneippweg in Olsberg und erfuhren nicht nur viel Wissenswertes übers Kneippen, sondern auch über die heimische Natur.

„Alles was wir brauchen, um gesund zu bleiben, hat uns die Natur reichlich geschenkt“, wusste schon Pfarrer Sebastian Kneipp.

Welche gesunde Pflanzen in der Natur zu finden sind und was es mit dem Wasser beim Kneippen auf sich hat, erfuhren die Kinder des städtischen Kindergartens Olsberg in der jährlich sattfindenden Kneipp-Woche.

Schon zum dritten Mal gab Silke Hagemeister einen Einblick in die heimische Kräuterwelt und zeigte, dass kaltes Wasser nicht nur erfrischend ist, sondern zusätzlich eine gesunde Wirkung auf den Körper hat. Auf einer Wanderung entlang des Kneippweges erfuhren die wissbegierigen Kinder viel Interessantes über Pfarrer Kneipp und seine Philosophie.

Barfußlaufen war hier das Highlight, mit den Füßen zu spüren, wie sich Sand, Schlamm, Holz, Steine oder Tannenzapfen anfühlen – manchmal eine Herausforderung.

In der Kneipp-Box im Aqua Olsberg lernten die Kinder professionelle Kneippgüsse kennen. Einmal selbst einen Kneippguss mit einem Wasserschlauch zu verabreichen, das bereitete allen viel Spaß und das Gefühl etwas gelernt zu haben.

Ausgestattet mit einer kleinen Kneippgießkanne und reichlich Kneipp-Wissen dürfen sie sich nun mit Recht kleine „Kneippianer“ nennen.

Quelle: Mechthild Funke, Tourismus Brilon Olsberg GmbH

